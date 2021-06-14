В Бурятии исчезает военное имущество на миллионы рублей

Офицеры недосчитываются бронежилетов, защитных шлемов и т. д



Целый ряд дел примерно одного содержания рассмотрели недавно (а некоторые рассматривают до сих пор) военные суды Бурятии. Из армии пропадает имущество. Причем не просто сухпайки или берцы – офицеры недосчитываются бронежилетов, защитных шлемов и т. д. Куда исчезает это имущество и кто несет за это ответственность?



Странные пропажи



О том, как в армейской части «испарилась», к примеру, куча современных бронежилетов, общество еще может узнать. Но про то, что кому-то (полиции или госбезопасности) удалось позднее найти и изъять утраченную армией боевую экипировку, сообщений не встречается. Бронежилеты «испаряются» без следа.



«Исчезновение» важных элементов экипировки военнослужащих явно не означает, что они реально дематериализовались, магическим способом рассосавшись в окружающем армейскую часть воздухе. Это, скорее, значит, что утраченные средства огневой защиты и другое находятся не в армии, а где-то еще. И не просто находятся, а, очевидно, кем-то используются, запущены в неконтролируемый оборот.



Кем? Здесь сложно говорить, что новыми пользователями становятся почтальоны, учителя или врачи поликлиник республики. На это больше подходят другие люди или структуры. Не исключено, что речь может идти о контрабандистах армейского снаряжения или иных элементах бандитского толка.



В последние десятилетия на нужды армии России направлены гигантские суммы бюджетных денег. Фактически можно говорить о возобновившейся гонке вооружений.



Грустно видеть, что к купленному на деньги налогоплательщиков имуществу относятся не всегда ответственно и бережно. Просто-напросто утрачивают. И не слышно, чтобы командиры частей лишались за это руководящих постов. Тема достойна широкого общественного обсуждения, но ее никто не поднимает.



Больше всего коробят факты, когда в частях армии на территории Бурятии утрачиваются изделия спецназначения, призванные спасать в бою жизни бойцов.



Недостача по-артиллерийски



В ноябре 2020 года в Бурятии, в одной из рот мотострелкового батальона, выявлена недостача имущества службы ракетно-артиллерийского вооружения воинской части. Неизвестно куда делить пять бронежилетов 6Б45, пять общевойсковых единых защитных шлемов ОЕЗШ 6Б47 и четыре жилета транспортных модульных ЖТМ 6Ш117.



Командиры начали административное расследование. Выясняя цепочку движения экипировки, они обнаружили, что последним звеном в ней был один из контрактников.



С конца мая до середины 2020 года он временно исполнял обязанности старшины подразделения. Имущество, которое впоследствии не смогли отыскать, было передано ему во временное опять-таки пользование. Военный, говоря бюрократическим языком отчетов, допустил его утрату.



Как можно утратить целую кучу имущества спецназначения в такой жестко организованной, строго регламентированной структуре, как армия, неясно, но виновником провозгласили именно контрактника.



Размер ущерба вышел очень внушительным и составил почти полмиллиона – 499112 рублей с копейками. Армия приняла решение взыскать эти деньги с военнослужащего.



Далее сложилась не очень понятная ситуация. По логике, командиры должны попытаться решить вопрос в досудебном порядке. Так сказать, не вынося сор из штаба. Дескать, товарищ контрактник, предлагаем вам добровольно компенсировать последствия вашего недобросовестного несения службы. Сделали они эту попытку или нет, непонятно.



Но когда войсковая часть подала в суд на «утратчика», тот в ходе процесса с требованиями полностью согласился. Написал заявление, что признает иск. Если он считал себя виноватым и готов возместить ущерб, то почему нельзя было «разрулить» проблему без суда? Вряд ли защитник Родины сначала отказался, а попав под суд, струхнул и пошел на попятную.



На заседании Кяхтинского гарнизонного военного суда было немноголюдно. Стороны попросили провести процесс без их участия и не явились на него. С контрактника взыскали не только ущерб, но и государственную пошлину в сумме 8191 рубль в пользу города Кяхты. Никто не обжаловал решение.



Общая взысканная сумма превысила полмиллиона. Однако описанный случай «исчезновения» в Бурятии современной военной экипировки не самый крупный.



Дело на миллион рублей



Сейчас в самом разгаре длительное разбирательство по поводу утраты аж 22 армейских бронежилетов. Цифра поразительная. Таким количеством «брони» можно экипировать целую группу спецназа.



Войсковая часть пытается взыскать ущерб со своего бывшего военнослужащего и тоже подает иски. Противоборство разбито на две части: один процесс - по пяти бронежилетам, другой - еще по 17.



По поводу первой группы «броников» пройдено уже три инстанции: Кяхтинский военный суд, 2-й Восточный окружной военный суд, а также кассационный военный суд. Экс-военный не смог доказать свою невиновность, везде признан провинившимся, и с него взыскивается почти 300 тыс. рублей.



А противостояние по 17 бронежилетам продолжается сегодня во второй инстанции. В Кяхтинском военном суде бывший военнослужащий уже проиграл. Согласно расчетам армии, ущерб от их утраты составил 994 887,43 рубля. Почти миллион рублей!



Фабула проста – военный ушел с должности. В ходе проверки обнаружили недостачу вверенного имущества, стали искать виноватых. Сторона ответчика говорила, что акт приема-передачи дел и должность командира гранатометного взвода не соответствуют соответствующему приказу Минобороны - нет регистрационного номера, нет подписи лица, сдающего дела и указания должности, как и членов комиссии.



Защита утверждала, что административное разбирательство по факту утраты имущества длительное время не назначалось, а выводы о виновности сделаны лицом, проводившим разбирательство, на основании объяснений человека, являющегося заинтересованным лицом, и других доказательств не представлено.



Суд же постановил, что ответчик, получив в свое время на складе бронежилеты, в итоге не сдал их назад на склад в установленном порядке. Кроме 994 887,43 рубля, с него еще взыскали более 13 тысяч в пользу города Кяхты. Решение пока не вступило в силу, но его отмена в апелляции выглядит маловероятной.



Дорогие утраты у бедного прапорщика



В Бурятии в армии загадочно пропадают не только «боевые» предметы вроде шлемов и бронежилетов. Бывают утраты попроще. Однако тоже дорогущие…



Так, в одной из частей с закрепленных за старшим прапорщиком семи автомашин «Урал» куда-то пропало автомобильное имущество. Ущерб составил более 871 тыс. рублей.



Расследование командования показало, что появлению материального ущерба способствовало не только бездействие этого военного, но и должностных лиц части. Их всех решили привлечь к материальной ответственности. С прапорщика хотели взять 634 тысячи.



Старший прапорщик жил бедно. Его семья находилась фактически на грани нищеты. Денежное довольствие составляло, в среднем 38,6 тыс. рублей в месяц. Семья у мужчины была многодетная, дети несовершеннолетние, жена в отпуске по уходу за ребенком. Плюс ко всему он выплачивал большой кредит.



«Среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума», - описал суд финансовое бытие защитника России и широким жестом снизил размер взыскиваемого с него ущерба до 300 тыс. рублей. Ну и, конечно, придется платить почти 10 тыс. рублей в пользу города Кяхты.



Может, бедный прапорщик подворовывал на службе? Доказательств воровства нет, поэтому юридически речь идет об утрате имущества.



В частях Российской армии в Бурятии целый ворох разных историй, когда там «выбивают» из своих бывших или настоящих членов возмещение ущерба. С кого-то миллион, а с кого-то за рюкзак, берцы и форму, которые кто-то не вернул, уходя со службы.



Нам было бы интересно посмотреть список имущества, утраченного военными в Бурятии за последние года три. Например, 36-я общевойсковая армия. Но, думаем, вряд ли кто обнародует его для СМИ республики.



Петр Санжиев, «Номер один».