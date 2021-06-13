Врач БСМП: «Больница скорой медицинской помощи заполнилась буквально за полнедели до отказа»

Сотрудники заполненного госпиталя обратились к жителям Бурятии



Врачи перепрофилированной под госпиталь для лечения больных новой коронавирусной инфекцией Больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова призывают жителей бурятии соблюдать меры профилактики.



В реанимационное отделение БСМП в сутки обращается более 150 человек, из который госпитализируется 60-70%.



Раднаев Чимит Степанович, врач-нейрохирург:



- К сожалению, с приходом третьей волны больных становится все больше, заболевание протекает тяжелее. Поток пациентов в отделения «ковидного» госпиталя становится все больше. К сожалению, лечение «ковидной» инфекции протекает сложнее и дольше. Быстрее пациенту становится хуже. Если в первую волну было больше пожилых людей, то в данный момент чаще заболевает молодое население: в возрасте от 30 и моложе. И протекает за счет этого инфекция сложнее. К сожалению, нам приходится перепрофилироваться в инфекционный стационар. Как врачу-нейрохирургу для меня это, конечно, тревожный знак. Очень неприятный знак. И я призываю людей к тому, чтобы начали выполнять банальные меры защиты самих себя. Первое – ношение масок, второе – уменьшение количества связей, контактов между собой для предупреждения распространения вирусной инфекции. У нас есть такие моменты, когда люди у нас не верят. Но это горькая правда, которая настигла нас в 2019 году. И до сих пор, к сожалению, создает неприятные условия и поныне. И в дальнейшем, если мы не будем выполнять самые банальные рекомендации, то будем находится в этой, так скажем, огнеопасной ситуации очень долгое время. От себя могу добавить, что больные, которые прививались, болеют легче. Прививка – это не стопроцентная защита, но, по крайней мере, она дает нам облегчение в плане ведения таких пациентов. Они болеют легче. Берегите себя, берегите родных и других, рядом находящихся с вами людей.



Доржиев Батор Цыренович, врач-уролог:



- На сегодняшний день ситуация в Бурятии по коронавирусной инфекции тяжелая, пациентов очень много, Больница скорой медицинской помощи заполнилась буквально за половину недели до отказа. Реанимационные койки полные. Большая просьба ко всем: соблюдайте меры безопасности, носите маски, соблюдайте социальное дистанцирование, сидите дома. Берегите себя и своих близких.



Александр Александрович Намжилон, хирург:



- Очень много пациентов, очень большая и тяжелая волна. У очень многих людей, к сожалению, летальный исход. Поэтому, будьте бдительны, надевайте маски, мойте руки. Лучше посидеть дома пару дней, чем потом находится здесь месяцами, и, не дай бог, с плачевным исходом. Спасибо за понимание.



Болотова Оюна Бальжинимаевна, терапевт, заведующий приемно-диагностическим отделением:



- Отмечается значительный рост заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день наш стационар, рассчитанный на 418 коек, полностью заполнен. 42 реанимационные койки заняты. Просим вас соблюдать противоэпидемические мероприятия. Не посещайте общественные места и массовые мероприятия, обязательно носите маски. Также мы отмечаем в работе, что есть повторные случаи заболевания COVID-19. И можем отметить, что вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание в нетяжелой форме. В связи с этим просим вас получить специфическую профилактику – это вакцинация от COVID-19, которая проводится во всех поликлиниках нашего города.



Фото: "Номер один"

