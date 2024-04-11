Тренер по шахматам из Бурятии Тимур Иванов стал лучшим детским тренером в России

Тренер по шахматам из Бурятии Тимур Иванов получил звание «Лучший детский тренер в России -2023».

Награду тренер получил в Екатеринбурге, где сейчас проходит первенство России по шахматам. На заседании детско-юношеской комиссии Федерации шахмат России главного тренера сборной Бурятии Тимура Иванова признали «Лучшим детским тренером России 2023 года».

- Пусть его профессионализм и любовь к шахматам принесут много успешных результатов его ученикам! – поздравили тренера в минспорта РБ.

Тимур Георгиевич Иванов – тренер по шахматам высшей квалификационной категории, отличник физической культуры и спорта РФ, заслуженный тренер Республики Бурятия, мастер спорта, международный мастер ФИДЕ.

Фото: минспорт РБ