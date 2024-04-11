Спорт 11.04.2024 в 12:23

Тренер по шахматам из Бурятии Тимур Иванов стал лучшим детским тренером в России

Звание он получил на первенстве России по шахматам
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Текст: Служба информации "Номер один"
Тренер по шахматам из Бурятии Тимур Иванов стал лучшим детским тренером в России

Тренер по шахматам из Бурятии Тимур Иванов получил звание «Лучший детский тренер в России -2023».

Награду тренер получил в Екатеринбурге, где сейчас проходит первенство России по шахматам. На заседании детско-юношеской комиссии Федерации шахмат России главного тренера сборной Бурятии Тимура Иванова признали «Лучшим детским тренером России 2023 года».

- Пусть его профессионализм и любовь к шахматам принесут много успешных результатов его ученикам! – поздравили тренера в минспорта РБ.

Тимур Георгиевич Иванов – тренер по шахматам высшей квалификационной категории, отличник физической культуры и спорта РФ, заслуженный тренер Республики Бурятия, мастер спорта, международный мастер ФИДЕ.

   

Фото: минспорт РБ

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