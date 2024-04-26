Спорт 26.04.2024 в 11:07
Борец из Бурятии Тамир Ешинимаев стал победителем первенства России по вольной борьбе
В соревнованиях участвует около 500 спортсменов из разных регионов страны
С 23 по 27 апреля в Чеченской республике проходит Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года (возрастное ограничение 18+).Побороться за звание сильнейших в г. Грозный съехалось порядка 500 спортсменов из разных регионов страны.
Борец из Бурятии Тамир Ешинимаев стал победителем первенства России по вольной борьбе, сообщили в минспорта РБ.
В финале Тамир со счётом 10:5 победил Абдулмуслима Абдулмуслимова из Ставропольского края в весовой категории до 74 кг.
Тамир выступал двойным зачетом – Забайкальский край/Республика Бурятия. Тренеры спортсмена - Батор Базаров, Жабхалан Цымпилов, Болот Баясхаланов.
Фото: минспорт РБ