С 23 по 27 апреля в Чеченской республике проходит Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года (возрастное ограничение 18+).Побороться за звание сильнейших в г. Грозный съехалось порядка 500 спортсменов из разных регионов страны.

Борец из Бурятии Тамир Ешинимаев стал победителем первенства России по вольной борьбе, сообщили в минспорта РБ.

В финале Тамир со счётом 10:5 победил Абдулмуслима Абдулмуслимова из Ставропольского края в весовой категории до 74 кг.

Тамир выступал двойным зачетом – Забайкальский край/Республика Бурятия. Тренеры спортсмена - Батор Базаров, Жабхалан Цымпилов, Болот Баясхаланов.





Фото: минспорт РБ



