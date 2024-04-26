Спорт 26.04.2024 в 17:53

10 мая состоится Республиканский легкоатлетический пробег

Будет пробег на 5 и 20 километров
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
10 мая состоится Республиканский легкоатлетический пробег

10 мая в центре Улан-Удэ пройдёт Республиканский легкоатлетический пробег (возрастное ограничение 0+), посвященный памяти Герою СССР Борсоеву Владимиру Бузинаевичу.

- Эти соревнования являются легендарными. Впервые 20-километровый забег был проведен в 1963 году, - подчеркнули в минспорта РБ.

Для обеспечения безопасности на 2 часа будет перекрыто движение по ул. Борсоева, чтобы горожане приняли участие в массовом забеге.

Дистанций будет две - это 5 и 20 км. В 10.45 пройдет открытие соревнований, а в 11.00 общий старт. Номера начнут выдавать с 9 утра на площади Советов.

Для участников дистанции 5 км - участие бесплатное, но нужна предварительная заявка.

Для участников на 20 км. предусмотрен стартовый взнос в сумме 1000₽. Ветеранам в возрасте 60+ - скидка на пробег 50 процентов. Для школьников и студентов - участие бесплатное. Все участники дистанции 20 км. получают медали финишеров.

Зарегистрироваться на пробег нужно до 5 мая.

Возрастное ограничение 0+


Фото: скрин видео, Минспорт РБ

 

Все новости

10 мая состоится Республиканский легкоатлетический пробег
26.04.2024 в 17:53
В Улан-Удэ на улице Цивилева появится новая ливневка
26.04.2024 в 17:43
На выставке в Москве обновили стенд Бурятии
26.04.2024 в 17:36
Мужчина выпал из окна многоэтажки в Улан-Удэ
26.04.2024 в 17:21
У жителей Бурятии набирает популярность онлайн-приложение «Госуслуги.Дом»
26.04.2024 в 16:47
Правительство России расширило возможности фонда «Защитники Отечества»
26.04.2024 в 16:47
Житель Бурятии превратил жизнь дочери в кошмар и довел её до самоубийства
26.04.2024 в 16:42
В Улан-Удэ на базе «Водоканала» открыли центр для обучения
26.04.2024 в 16:12
В Бурятии инспектор Баргузинского заповедника встретил двух медведей
26.04.2024 в 15:13
Глава МВД Бурятии сдал мундир в музей
26.04.2024 в 15:05
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 апреля

Читайте также
Борец из Бурятии Тамир Ешинимаев стал победителем первенства России по вольной борьбе
В соревнованиях участвует около 500 спортсменов из разных регионов страны
26.04.2024 в 11:07
Студенты Бурятии посоревновались в выполнении нормативов ГТО
Первое место заняла команда Технологического колледжа ВСГУТУ
26.04.2024 в 10:09
В Бурятии стартовал чемпионат Восточного военного округа по армейской тактической стрельбе
Чемпионат посвящен памяти Героя России, гвардии полковника Виталия Сукуева
25.04.2024 в 09:51
В Мухоршибирском районе пенсионеры посоревновались по шести видам спорта
Первое общекомандное место заняла команда сельского поселения «Калиновское»
24.04.2024 в 13:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru