10 мая состоится Республиканский легкоатлетический пробег

10 мая в центре Улан-Удэ пройдёт Республиканский легкоатлетический пробег (возрастное ограничение 0+), посвященный памяти Герою СССР Борсоеву Владимиру Бузинаевичу.

- Эти соревнования являются легендарными. Впервые 20-километровый забег был проведен в 1963 году, - подчеркнули в минспорта РБ.

Для обеспечения безопасности на 2 часа будет перекрыто движение по ул. Борсоева, чтобы горожане приняли участие в массовом забеге.

Дистанций будет две - это 5 и 20 км. В 10.45 пройдет открытие соревнований, а в 11.00 общий старт. Номера начнут выдавать с 9 утра на площади Советов.

Для участников дистанции 5 км - участие бесплатное, но нужна предварительная заявка.

Для участников на 20 км. предусмотрен стартовый взнос в сумме 1000₽. Ветеранам в возрасте 60+ - скидка на пробег 50 процентов. Для школьников и студентов - участие бесплатное. Все участники дистанции 20 км. получают медали финишеров.

Зарегистрироваться на пробег нужно до 5 мая.

Возрастное ограничение 0+





Фото: скрин видео, Минспорт РБ