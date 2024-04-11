Спорт 11.04.2024 в 14:15

В Бурятии на грантовую поддержку в сельском хозяйстве подано 134 заявки

Конкурсная комиссия начала работу по отбору лучших проектов
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В Бурятии на грантовую поддержку в сельском хозяйстве подано 134 заявки

В минсельхозе Бурятии 8 апреля завершился прием документов на представление грантов «Агростартап», «Семейная ферма» и на развитие материально-технической базы СПоК. Всего подано 134 пакета документов от фермеров. Конкурсная комиссия начала работу по отбору лучших проектов.

В этом году на грант «Агростартап» претендуют 117 начинающих фермера (в 2023 году -101). На развитие семейных ферм подано 14 заявок (19 в прошлом году). На развитие материально-технической базы СПоК претендуют три сельхозкооператива (в 2023 году было четыре заявки).

- Больше всего заявок подано фермерами Джидинского района - 22, Иволгинские аграрии заявили 15 проектов, по 11 пакетов документов на гранты поступили от Закаменского и Селенгинского районов. Большинство проектов направлено на мясное животноводство, - сообщили в минсельхозе.

После проверки всех заявок, участников ждет следующий этап - защита своих проектов. Итоги 1 этапа будут опубликованы на официальном сайте минсельхоза РБ после 12 апреля 2024 года.

В 2024 году объем финансирования по трем направлениям грантовой поддержки составляет 184,3 млн рублей.

В гранте «Агростартап» учитывается наличие сельскохозяйственного образования, личный опыт ведения сельского хозяйства, наличие посевной и поголовья КРС, возраст заявителя, создание рабочих мест в году предоставления гранта, участие в специальной военной операции, раннее участие в грантовых конкурсах в сфере сельского хозяйства и многое другое.

Все баллы суммируются, вычисляется средняя оценка по каждому заявителю. Заявитель, набравший наибольшее количества баллов становится победителем.

 

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

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