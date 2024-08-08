Спорт 08.08.2024 в 17:02

Предпринимателей Бурятии приглашают на новую промплощадку

Там они смогут арендовать со льготами производственные помещения
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Предпринимателей Бурятии приглашают на новую промплощадку

В Бурятии заработал механизм имущественной поддержки для предпринимателей. Они смогут субсидировать часть затрат на аренду производственных площадей.

Для них организована новая промплощадка, аналогичная Промышленному парку Бурятии.

- Первая региональная промышленная площадка предназначена для производства промышленной продукции. Она станет альтернативой Промышленному парку Бурятии. Площадь площадки – 5400 м2. На ее территории имеются все инженерные коммуникации: электричество, теплоснабжение, водоснабжение и канализация, - сообщили в министерстве промышленности и торговли Бурятии.

Арендная плата предпринимателей будет такая же, как и в Промпарке.

По вопросам размещения можно обратиться по телефонам: 8(3012) 55-32-68, 8(914)6349217.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Трактовая д.1 (территория АО «Энерготехномаш»).

 

Фото: правительство Бурятии

Теги
промпарк предприниматели Бурятии

Все новости

Буйный пассажир из Иркутска покусал полицейского по прилете в Москву
08.08.2024 в 17:37
В Бурятии за испуганных байкальских нерп вступилась прокуратура
08.08.2024 в 17:30
Обвиняемого в мошенничестве экс-спикера Хурала Бурятии не отпустили домой
08.08.2024 в 17:23
Предпринимателей Бурятии приглашают на новую промплощадку
08.08.2024 в 17:02
Новый центр Улан-Удэ будет полностью обеспечен социальной инфраструктурой
08.08.2024 в 16:49
10 августа в Улан-Удэ состоится Одигитриевский крестный ход
08.08.2024 в 16:33
Строительство нового терминала аэропорта в Улан-Удэ идет полным ходом
08.08.2024 в 15:58
В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности
08.08.2024 в 15:57
На границе Бурятии гражданка Монголии попалась с боеприпасами
08.08.2024 в 15:33
В Улан-Удэ упаднический микрорайон станет престижным местом
08.08.2024 в 15:23
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

Читайте также
Бурятские лучники стали призерами Международных соревнований в Санкт-Петербурге
В них приняли участие 360 спортсменов из 17 стран
07.08.2024 в 16:04
Сегодня в Улан-Удэ открылся турнир по настольному теннису
Он собрал более 400 спортсменов со всех регионов страны
05.08.2024 в 16:07
В Бурятии пройдет Фестиваль бурятских народных игр
Там пройдут турниры по разбиванию хребтовой кости, по национальной борьбе, по шахматам
05.08.2024 в 15:01
Росгвардия Бурятии приняла участие в спартакиаде профсоюзов
В соревнованиях приняли участие 8 команд со всей республики
05.08.2024 в 11:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru