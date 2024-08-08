Предпринимателей Бурятии приглашают на новую промплощадку

В Бурятии заработал механизм имущественной поддержки для предпринимателей. Они смогут субсидировать часть затрат на аренду производственных площадей.

Для них организована новая промплощадка, аналогичная Промышленному парку Бурятии.

- Первая региональная промышленная площадка предназначена для производства промышленной продукции. Она станет альтернативой Промышленному парку Бурятии. Площадь площадки – 5400 м2. На ее территории имеются все инженерные коммуникации: электричество, теплоснабжение, водоснабжение и канализация, - сообщили в министерстве промышленности и торговли Бурятии.

Арендная плата предпринимателей будет такая же, как и в Промпарке.

По вопросам размещения можно обратиться по телефонам: 8(3012) 55-32-68, 8(914)6349217.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Трактовая д.1 (территория АО «Энерготехномаш»).

Фото: правительство Бурятии