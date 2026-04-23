Мотогонщица из Бурятии успешно выступила в Красноярском крае

С 18 по 19 апреля в селе Малая Минуса проходили I и II этапы чемпионата и первенства Красноярского края по мотокроссу. Эти соревнования ежегодно открывают летний сезон и собирают сильнейших гонщиков региона и соседних территорий.

Бурятию представляла мастер спорта России Руслана Харчук. Спортсменка уверенно провела оба этапа и заняла 1 место в классе 125 см³ среди женщин.

«Стабильные заезды и высокая скорость позволили ей выйти в лидеры по итогам двух дней», - отметили в минспорта Бурятии.