23.04.2026 в 15:21

Мотогонщица из Бурятии успешно выступила в Красноярском крае

Спортсменка уверенно провела оба этапа
Текст: Карина Перова
Мотогонщица из Бурятии успешно выступила в Красноярском крае
Фото: минспорта Бурятии

С 18 по 19 апреля в селе Малая Минуса проходили I и II этапы чемпионата и первенства Красноярского края по мотокроссу. Эти соревнования ежегодно открывают летний сезон и собирают сильнейших гонщиков региона и соседних территорий.

Бурятию представляла мастер спорта России Руслана Харчук. Спортсменка уверенно провела оба этапа и заняла 1 место в классе 125 см³ среди женщин.

«Стабильные заезды и высокая скорость позволили ей выйти в лидеры по итогам двух дней», - отметили в минспорта Бурятии.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru