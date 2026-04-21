Спорт 21.04.2026 в 15:40

Женская сборная Бурятского вуза стала лучшей в стране

Команда стала победителем Всероссийских соревнований «Футзал – в вузы»
Текст: Елена Кокорина
Женская сборная Бурятского государственного университета стала победителем Всероссийских соревнований «Футзал – в вузы». Турнир проходил с 9 по 16 апреля в Волгограде и был посвящён памяти Никиты Симоняна. В соревнованиях участвовали 24 команды в Серебряной и Золотой лигах.

Сборная БГУ уверенно прошла всю турнирную дистанцию и в финале разгромила команду из Самары со счётом 8:1. В решающем матче отличились игроки Жапова, Попова, Потапова, Воробьёва, а также Дарина Арьяжапова, забившая три гола. Ещё один мяч соперницы забили в свои ворота.

- По итогам турнира Дарина Арьяжапова была признана самым ценным игроком (MVP) Серебряной лиги. Команду к победе привёл главный тренер Андрей Атутов. Это заслуженная победа и важный результат для всего студенческого спорта региона. Поздравляем сборную БГУ с ярким триумфом на всероссийской арене, - отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Фото: минспорт РБ

