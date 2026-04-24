Бурятские ушуисты покорили Москву, завоевав 43 медали

Бурятские спортсмены показали выдающиеся результаты на престижном международном турнире по ушу «Московские звёзды ушу — 2026». Соревнования собрали более 800 участников из семи стран, а главным судьёй выступил легендарный мастер из КНР У Бинь, известный как наставник знаменитых актёров боевых искусств и многолетний тренер Пекинской сборной.

Команда Бурятии достойно представила регион, завоевав в общей сложности 43 медали: 18 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых. В честь побед наших спортсменов прозвучал гимн России.

В минспорта республики подчеркнули, что отличные результаты показали представители всех возрастных категорий — от самых юных до взрослых спортсменов, что подтверждает высокий уровень развития ушу в республике.

Фото: минспорта РБ