Спорт 24.04.2026 в 09:36

Бурятские ушуисты покорили Москву, завоевав 43 медали

Спортсмены выступили на турнире «Московские звёзды ушу — 2026»
Текст: Елена Кокорина
Бурятские спортсмены показали выдающиеся результаты на престижном международном турнире по ушу «Московские звёзды ушу — 2026». Соревнования собрали более 800 участников из семи стран, а главным судьёй выступил легендарный мастер из КНР У Бинь, известный как наставник знаменитых актёров боевых искусств и многолетний тренер Пекинской сборной.

Команда Бурятии достойно представила регион, завоевав в общей сложности 43 медали: 18 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых. В честь побед наших спортсменов прозвучал гимн России.

В минспорта республики подчеркнули, что отличные результаты показали представители всех возрастных категорий — от самых юных до взрослых спортсменов, что подтверждает высокий уровень развития ушу в республике.

Фото: минспорта РБ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
