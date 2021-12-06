Жители Бурятии активно закрывают ипотеки

С начала года поступило 3 тыс заявлений о погашении регистрационной записи об ипотеке



Жители Бурятии стали чаще закрывать ипотечные обязательства. За девять месяцев нынешнего года потупило около 3 тысяч обращений о погашении регистрационной записи об ипотеке. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года поступило около 2 тысяч обращений, сообщили в республиканском управлении Росреестра.



В нем отметили, что Росреестр разрабатывает порядок уведомления залогодателя и залогодержателя о погашении записи об ипотеке. Ранее такая услуга не предоставлялась.



«Планируется осуществлять информирование с помощью электронной почты заявителя и личного кабинета на портале Госуслуг. Банки будут получать соответствующие сообщения в рамках взаимодействия с Росреестром посредством веб-сервисов», - пояснила заместитель руководителя республиканского управления Росреестра Сарра Хайруллина.



Чтобы проверить сведения о снятии записи об ипотеке, заявитель самостоятельно может получить выписку из ЕГРН, содержащую обновленные данные о жилом помещении. Это можно сделать с помощью электронных сервисов на сайте Росреестра, на сайте Кадастровой палаты, на портале Госуслуг, а также в офисах МФЦ.



Фото: pixabay.com





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