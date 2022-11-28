Экономика и бизнес 28.11.2022 в 16:36
Учащиеся «Асториума» побывали в Бурятском филиале «Ростелекома» и получили сертификаты «Лицея»
Ребята своими глазами увидели коммуникационное «сердце» Бурятии
Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» в Улан-Удэ организовал экскурсию для школьников 9-10 классов, обучающихся в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Асториум». Специалисты компании показали технологические помещения и оборудование сетей связи, рассказали о цифровых сервисах для домашних пользователей и организаций.
«Объекты связи “Ростелекома” привлекают внимание школьников и студентов. Здесь можно увидеть работу современного оборудования, пообщаться со специалистами. Для ребят это отличная возможность присмотреться к IT-специальностям и сделать правильный выбор будущей профессии», рассказал Андрей Здаров, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».
Участники экскурсии получили сувениры с символикой оператора и сертификаты на бесплатное пользование образовательным порталом «Ростелеком. Лицей», который помогает сделать обучение легким, удобным и доступным в любое время и в любом месте. Платформа разработана для школьников с 1 по 11 класс. Цифровой сервис помогает изучать и закреплять материал учебной программы, выполнять домашнее задание, готовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Узнать подробную информацию и подключить сервис «Ростелеком Лицей» можно на сайте или по телефону 8 800 1000 800.
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
«Ребята увидели коммуникационное “сердце” Бурятии: посетили АТС-44, линейную шахту, энергетический цех, посмотрели, как устроена связь от проводного телефона до интернета и современных телекоммуникационных услуг. Смена, по которой обучаются ребята, называется “Умный дом”. Благодаря экскурсии в “Ростелеком” ребята узнали принципы работы этого цифрового сервиса, и теперь новая информация поможет им при разработке собственного проекта», — рассказала Зоя Баганникова, руководитель регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Асториум».
«Объекты связи “Ростелекома” привлекают внимание школьников и студентов. Здесь можно увидеть работу современного оборудования, пообщаться со специалистами. Для ребят это отличная возможность присмотреться к IT-специальностям и сделать правильный выбор будущей профессии», рассказал Андрей Здаров, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».
Участники экскурсии получили сувениры с символикой оператора и сертификаты на бесплатное пользование образовательным порталом «Ростелеком. Лицей», который помогает сделать обучение легким, удобным и доступным в любое время и в любом месте. Платформа разработана для школьников с 1 по 11 класс. Цифровой сервис помогает изучать и закреплять материал учебной программы, выполнять домашнее задание, готовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Узнать подробную информацию и подключить сервис «Ростелеком Лицей» можно на сайте или по телефону 8 800 1000 800.
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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