Учащиеся «Асториума» побывали в Бурятском филиале «Ростелекома» и получили сертификаты «Лицея»

«Ребята увидели коммуникационное “сердце” Бурятии: посетили АТС-44, линейную шахту, энергетический цех, посмотрели, как устроена связь от проводного телефона до интернета и современных телекоммуникационных услуг. Смена, по которой обучаются ребята, называется “Умный дом”. Благодаря экскурсии в “Ростелеком” ребята узнали принципы работы этого цифрового сервиса, и теперь новая информация поможет им при разработке собственного проекта», — рассказала Зоя Баганникова, руководитель регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Асториум».



