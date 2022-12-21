Экономика и бизнес 21.12.2022 в 11:07

В Бурятии рассказали, как справляются фермеры после вспышки ЗУДа

Напомним, год назад в районах республики пришлось забить свыше 2000 голов скота
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии рассказали, как справляются фермеры после вспышки ЗУДа

Год назад в Кяхтинском районе была зарегистрирована вспышка заразного узелкового дерматита, после чего болезнь распространилась на Бичурский, Тарбагатайский, Мухоршибирский и Иволгинский районы.

 Кяхтинский район пострадал от болезни больше других, 83 очага пришлись на села Бурдуны и Усть-Киран. В ходе ликвидации ЗУДа здесь было умерщвлено и уничтожено посредством сжигания порядка 2000 голов сельхозживотных.

«Начальник Управления ветеринарии посетил эти поселения и поговорил с жителями спустя год. Кто- то восстанавливает утраченное поголовье, другие переходят на альтернативные виды животноводства и занялись разведением лошадей. Как Баир Бадматаров, у которого в ходе ликвидации изъяли 54 головы КРС»,

- отметили в ведомстве.

Управление ветеринарии РБ призывает жителей добросовестно относиться к профилактическим мероприятиям, таким как вакцинация скота и дезинфекция мест их содержания.

 Как сообщал «Номер один», в конце 2021 года районы Бурятии охватило смертельно опасное заразное заболевание среди животных. Болезнь сначала зарегистрировали в Кяхтинском районе, а затем в Бичурском, Тарбагатайском, Мухоршибирском и Иволгинском районах. Из-за вспышки заразного узелкового дерматита были забиты 2200 голов скота.



Фото: "Номер один"

 

 

Теги
фермеры кяхтинский район иволгинский район бичурский район тарбагатайский район мухоршибирский район

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