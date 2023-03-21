Известняковая мука производства ООО «Горная компания» внесена в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов

2 марта минеральное удобрение – известняковая (доломитовая) мука производства ООО «Горная компания» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») – получило свидетельство о государственной регистрации. Документ, разрешающий применение агрохимиката на территории страны, выдал Минсельхоз России. Это позволит сельхозпредприятиям, использующим известняковую (доломитовую) муку ООО «Горная компания», компенсировать от 50 до 90 процентов затрат на приобретение, доставку и внесение мелиоранта.Организация освоила производство данного вида продукции в 2020 году. Известняковая (доломитовая) мука – это размол известняка, добываемого на месторождениях Билютинское и Татарский ключ в Заиграевском районе Бурятии.Качественное экологически чистое удобрение значительно повышает всхожесть и урожайность сельскохозяйственных культур, обеспечивает естественную защиту растений от различных заболеваний, препятствует росту и распространению сорняков. Владельцы личных подсобных хозяйств в Бурятии оценили продукт местного производителя: если в 2020 году ООО «Горная компания» реализовало 1,8 тонны известняковой (доломитовой) муки, то в 2022-м –12,8 тонны.Проведение регистрационных испытаний и получение положительных заключений по результатам испытаний являются обязательным условием для выдачи свидетельства. В период с мая по сентябрь 2021 года специалисты Иркутского центра агрохимической службы проводили эксперимент на опытном поле Иркутского НИИ сельского хозяйства: выращивали пшеницу на двух участках – с применением известняковой (доломитовой) муки ООО «Горная компания» и без ее применения. Ученые оценивали состояние проб почв до, во время и после производственного опыта по основным агрохимическим показателям, содержанию гумуса и кислотности, а также по качественным и количественным параметрам выращенной пшеницы. В результате в первый год после внесения известняковой (доломитовой) муки прибавка урожайности составила 4,3 ц/га, произошло раскисление почты на 0,5 единицы. Специалисты отмечают, что оптимум нейтрализующего воздействия отмечается на второй или третий год после внесения известняковой муки в грунт.«Получение свидетельства и внесение известняковой муки нашего производства в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения на территории нашей страны, – итог большой кропотливой работы, начатой в 2021 году. Мы готовы обеспечить сельхозпроизводителей Бурятии и соседних регионов экологически чистым минеральным удобрением, качество и эффективность которого подтверждены результатами аналитических исследований и полевых испытаний», – подчеркивает управляющий директор ООО «Горная компания» Михаил Архипов.Фото: предоставлено ООО «Горная компания»