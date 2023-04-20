В Бурятии разгорелся угольный скандал

ООО «Байкальская угольная компания», принадлежащее российскому гражданину Цяо Гэньмао, не будет выплачивать в бюджет Кижингинского района 189,9 млн рублей, чего ранее требовал Россельхознадзор. История, ставшая причиной скандала, разыгралась по поводу угольного месторождения в восточной Бурятии, постепенно превращающейся в зону добычи невозобновляемых ресурсов.Надзорное ведомство предъявило фирме претензии по поводу работ, которые та вела на сельхозземлях в упомянутом районе республики.Россельхознадзор выявил, что в результате действий «Байкальской угольной компании», вскрывшей землю ради добычи ресурсов, произошла порча и уничтожение плодородного слоя, что вызвало процессы деградации земельного участка.Встревоженное ведомство обратилось в суд и просило взыскать с фирмы в бюджет района 189,9 млн рублей за ущерб. Позднее, когда дело стало склоняться к мировому соглашению, исковые требования уточнили – обязать ответчика провести рекультивацию земельного участка общей площадью 600 000 квадратных метров.Иск был принят в октябре 2021 года. Сейчас в деле поставлена точка. Ни о каких деньгах в райбюджет речи, конечно, уже нет. Стороны заключили мировое соглашение, по которому истец отказался от всех выдвинутых требований.Участок, на который обратили внимание инспекторы Россельхознадзора, является территорией, в недрах которой есть бурый уголь. В последние годы на этом куске кижингинской земли шли работы по подготовке к освоению месторождения.Фирма Цяо Гэньмао занималась геологическим изучением участка сельхозземли, то есть проводила поисково-оценочную стадию. На сей момент известно, что по результатам государственной экспертизы на госбаланс Российской Федерации поставлены запасы бурого угля по этому Манай-Ажильскому месторождению.Соответствующие цифры закреплены в 2021 году в протоколе территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых Дальнедра (секция по Республике Бурятия): чистый уголь категории С1 - 512 тыс. тонн, категории С2 - 1350 тыс. тонн. То есть пока запасы выявлены не такие уж большие.«Байкальская угольная компания» разработала и год назад успешно провела через экспертизу «Проект на проведение разведочных работ на буроугольном месторождении Манай-Ажильское».Поэтому в суде стороны согласились, что дальнейшие работы по разведке и добыче кижингинского бурого угля невозможно вести без снятия почвенно-растительного слоя и проведения вскрышных работ. А рекультивацию нарушенных земель целесообразно проводить после завершения добычных работ на месторождении.Такой подход к месторождению логичен.Но есть простой вопрос – почему фирма Цяо Гэньмао стала проводить работы на месторождении так, что вызвала претензии? Россия – большая добывающая страна. Алгоритм проведения работ по освоению ресурсов давно отрегулирован. Все должно идти поэтапно. Но по кижингинскому углю сработали так, что довели ситуацию до скандала и суда.Взять хотя бы элементарное. Земельный участок власти должны были вывести из категории «земли сельскохозяйственного назначения», ведь на сельхозземлях, мягко говоря, не приветствуется масштабное передвигание плодородной почвы в отвал.Аналогичный вопрос есть по корректировке вида разрешенного использования участка. Почему-то вовремя не был установлен вид «недропользование», который без проблем позволяет проводить геологическое изучение, разведку, добычу бурого угля.Сельхозземля, оказавшаяся в центре скандала, перешла на 25 лет в аренду ООО «Байкальская угольная компания» на основании договора, заключенного между ООО и МО «Верхнекижингинский сомон».Кстати, в Россельхознадзоре нашему изданию сообщили интересные детали, существующие при сдаче в аренду земель различного назначения.- Арендная плата, которая платится муниципальному бюджету за земли, используемые для целей недропользования, в разы больше, чем за земли сельхозназначения. Только недавно прежний договор аренды сельхозземли прекращен (ведь муниципалитет наконец-то изменил категорию «угольного» участка. - Прим. авт.) и заключен другой, - пояснило нюансы ведомство.Если все так, то скорректируй муниципальные власти все вовремя, фирма Цяо Гэньмао давно платила бы за аренду по полагающейся повышенной «ресурсной» ставке.Это явно стало бы выгодно местному бюджету. Дополнительные деньги на сельские дороги, зарплаты. Сшили бы новые костюмы какому-нибудь местному творческому коллективу. Провели бы конкурс на знание бурятского языка с призами. Выдали бы муниципальный грант фермерам и т. д. В Бурятии, наверное, нет ни одного муниципалитета, в котором сказали бы: «Не знаем, куда потратить деньги».А кижингинцы деньги просто упускали. Случайно создалось упущение или намеренно? Сколько денег коммерческая фирма Цяо внесла бы в бюджет дополнительно, если бы власти все сделали в срок? Сейчас уже поздно думать о тех возможных деньгах. История не знает сослагательного наклонения. Фарш невозможно провернуть обратно, и кижингинское «мясо из котлет» не восстановишь. Это муниципальным властям пояснит любая кижингинская домохозяйка, если чиновники ее спросят.Россельхознадзор категорически не понял не только затяжки с корректировкой категории земли, но и реакции сельских муниципалов на положение на сданном в аренду участке.Муниципалы обнаружили на сельхозземле разработку карьера для добычи полезных ископаемых (глубиной около 50 метров, шириной около 170 метров, длиной около 120 метров) - отвал площадью около 49 388 квадратных метров и грунтовую насыпь по периметру участка высотой в полтора метра. И что они сделали? Подали иск к фирме о понуждении к рекультивации.- На наш взгляд, это было очень странное требование. Обычно в такой ситуации в суд выходят с иском о расторжении договора на основании наших материалов. Расторгается договор, взыскиваются убытки в виде недополученной арендной платы и в рамках этого разбирательства требуют возмещения причиненного ущерба путем рекультивации. А тут договор остается как был... Мы говорили представителям администрации - почему не расторгнете договор аренды, вам будут возмещены все убытки, в денежном эквиваленте ничего не потеряете. Когда потом оформите участок надлежаще, можете опять предоставить фирме для добычи полезных ископаемых с совсем другой арендной платой, - вспоминают в ведомстве.«Непонятный» иск муниципалов к «Байкальской угольной компании», кстати, затормозил рассмотрение иска Роспотребнадзора к этой же фирме о 189,9 млн рублях. Процессы пересеклись по времени. Пока все тянулось, муниципалы перевели скандальный участок в нужную категорию и иск ведомства завершился всего лишь мировым соглашением.- Участок все не переводили-не переводили, а тут нашли в себе силы и перевели, внесли изменения. Думаем, если бы наш инспектор все это не выявил, не начались процедуры, они еще бы долго так сидели, - саркастически предполагают в Россельхознадзоре.Нужные решения районные власти приняли осенью прошлого года. Появление документов, которые привели картину в нормальное состояние, вероятно, действительно можно считать прямым следствием разбирательства, которое начал Россельхознадзор с фирмой Цяо Гэньмао.Проект рекультивации также был подготовлен.- Наши инспекторы внимательно смотрели за этим. В судебном заседании проект несколько раз переделывали, он становился все дороже и дороже. И третий вариант проекта позволяет достичь необходимого. Он будет реализован после закрытия месторождения - рельеф участка восстановят, участок можно будет использовать для сельхозцелей. Мировое соглашение утверждено, фирма не может уклониться от выполнения работ по проекту рекультивации, - заверили в ведомстве.Включены технические и аграрные меры по восстановлению почвенного плодородия. Описана даже техника, которая будет выполнять работы. А работ рекультивационного толка ожидается много. В итоге надо закупать почву, семена. Проведут высадку растительности, чтобы она закрепила корнями нанесенный почвенный слой, предохранила его от смытия, ветровой эрозии или чего-то еще.Но по большому счету в Россельхознадзоре не были согласны с тем, что власти эту сельхозземлю перевели в состав населенного пункта (что открыло путь к «угольному» недропользованию). Считали, что кижингинский бурый уголь не такой уж ценнейший ресурс, ради которого землю надо вывести из аграрной категории, где можно выращивать еду, разводить скот и обеспечивать продовольственную безопасность Бурятии и России.- От месторождения до населенного пункта, до улуса, порядка трех километров, мы по карте смотрели. Представьте себе, у населенного пункта есть такой анклав. Как Калининградская область – анклав Российской Федерации, так и этот участок – анклав населенного пункта. Ни один земельный участок на территории по дороге не переведен (в земли населенного пункта. - Прим. авт.). Мы обратились в прокуратуру, чтобы она проверила законность и обоснованность перевода земельного участка. Прокуратура дала ответ, что все нормально. Для нас это удивительный момент. И еще странно, что шесть лет продолжается геологическая разведка... Что там такого сложного, - подытожили нашему изданию в Россельхознадзоре.Однако анклав анклавом, но скандальное месторождение в Кижинге движется к освоению. Посмотрим, как скоро оно даст Бурятии свой бурый-бурый уголь.Фото: russianstock.ru