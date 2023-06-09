В Улан-Удэ строительство новой теплотрассы идет под наблюдением камер «Ростелекома»

«Благодаря цифровому сервису “Ростелекома” наши сотрудники видят строительную площадку в личном кабинете на мониторе компьютера или через мобильное приложение на смартфоне. Проконтролировать процесс ремонта сетей можно в режиме реального времени или в записи, для этого необходим только доступ в интернет. Можно экспортировать фрагменты видео, создавать клипы, делиться ими с коллегами, формировать отчеты, менять права доступа для сотрудников и настраивать уведомления при наступлении определенных событий», — отметил директор филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» Дмитрий Лебедь.





«Каждая заявка на подключение услуги прорабатывается индивидуально. Сначала мы готовим проект, тестируем его и уже после передаем пользователю готовую систему. Профессионалы видеонаблюдения, работающие в круглосуточной технической поддержке, всегда готовы проконсультировать и оказать помощь», — рассказал Роман Меркушев заместитель директора филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».





«Ростелеком» в Улан-Удэ подключил камеры видеонаблюдения в микрорайоне Стеклозавод, где идет реконструкция теплосетей Территориальной генерирующей компании (ТГК-14). Цифровой сервис позволяет сотрудникам предприятия контролировать строительство важного для улан-удэнцев инфраструктурного объекта и работу компаний–подрядчиков.Видеонаблюдение на улицах Гагарина, Коллективная, Левченко и Радикальцева обеспечивается 14 камерами, подключенными с помощью мобильного интернета и по оптическим линиям связи. Изображение непрерывно записывается и хранится в зашифрованном виде назащищенных серверах оператора, которые гарантируют безопасность и быстрое получение информации из архива.Облачный видеосервис разворачивается в течение 3-5 дней и легко масштабируется. Специалисты «Ростелекома» устанавливают любое количество камер на нескольких объектах клиента, даже если офисы находятся в разных регионах страны.Предприятия и организации подбирают оптимальные параметры видеонаблюдения в зависимости от своих потребностей: оборудование, тарифный план и дополнительные услуги. Так, с помощью «Видеоаналитики» изображение, поступающее с камер, анализируется системой без участия человека. Например, в личный кабинет клиента придет уведомление в случае перекрытия обзора камеры или проникновения на территорию. Поэтому у сотрудников нет необходимости смотреть в монитор 24 часа в сутки. Подробная информация о сервисе «Видеонаблюдение для бизнеса» доступна на сайте «Ростелекома».Напомним, в феврале этого года ТГК-14 приступила к реконструкции тепловой магистрали и строительству нового трубопровода. Реализация проекта позволит до конца этого года обеспечить жителей Стеклозавода централизованным теплоснабжением от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и закрыть в микрорайоне мазутные и угольные котельные, негативно влияющие на экологическую обстановку в городе.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»