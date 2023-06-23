В Бурятии подписано соглашение о создании мясного агрокластера в Бичурском районе

Фонд регионального развития Бурятии, ООО «Бурятмясторг» и администрация Бичурского района подписали соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта стоимостью 2,8 млрд рублей «Организация племенного репродуктора по выращиванию и откорму молодняка КРС». В рамках проекта за счет широкого вовлечения фермеров планируется создать мясной агрокластер, который не только сможет закрыть потребности региона в мясе, но и экспортировать его за пределы Бурятии.- Создание агрокластера позволит создать не менее 200 рабочих мест для жителей Бичурского района, – отметил глава муниципалитета Василий Смолин.Генеральный директор НО «Фонд регионального развития Республики Бурятия» Гэсэр Доржиев рассказал, что для реализации масштабного инвестиционного проекта предусмотрены меры господдержки. Это налоговые льготы и предоставление земельных участков без торгов.- Сейчас мы передали 400 гектаров земли, и планируем еще передать 1800 гектаров. В рамках «территорий опережающего развития» будут предоставляться льготы по налоговым поступлениям. Стоимость всех льгот за весь период реализации проекта составит порядка 360 миллионов рублей, включая налоговые послабления и постройку необходимой инфраструктуры, - уточнил он.Генеральный директор ООО «Бурятмясторг» Евгений Анисенко поделился:- Мы будет развивать два направления для достижения целей по увеличению поголовья КРС в республике. Это создание откормочных баз и развитие агрокластера. Так, в Бичурском районе, в здании бывшей птицефабрики мы открываем откромочник для КРС мясного направления. Создание агрокластера подразумевает объединение крестьянско-фермерских хозяйств, направленных на выращивание КРС, телят с последующей постановкой на откорм для получения нужного количества поголовья и реализации мяса. Мы будем оказывать поддержку и предоставлять необходимые услуги для достижения результатов.При выходе на плановые показатели - 15 тысяч голов КРС - выручка составит 1,8 млрд рублей. Срок окупаемости проекта - 6 лет.Фото: пресс-служба Минсельхоза Бурятии