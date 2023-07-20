Экономика и бизнес 20.07.2023 в 11:27
Цемент вместо асфальта?
Чем цементные дороги лучше асфальтовых
Текст: Валентин Соколов
В Новосибирске завершился X Международный Сибирский транспортный форум. Одним из его ключевых событий стал круглый стол «Новые возможности и перспективы строительства в условиях Сибири дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих». Почему итоги мероприятия важны и для нашего региона, разбирался корреспондент газеты «Номер один».
Нагрузка высокая, решения старые
Качество дорог в России, как известно, нередко оставляет желать лучшего. Если федеральные трассы еще поддерживаются в должном состоянии, то поездка по региональным или муниципальным дорогам может превратиться в настоящее испытание. В то же время во многих других странах при более скромных «дорожных» бюджетах магистрали десятилетиями остаются ровными, на них не образуются ямы или колеи. В чем секрет таких дорог? Все просто – они возведены с применением цементобетона.
Сегодня трассы с цементобетонными покрытиями и основаниями активно строятся в 50 государствах мира. Доля таких дорог в развитых странах составляет от 15% до 70%, в России же этот показатель не превышает 2%.
Как отметил в ходе круглого стола помощник руководителя по производству Китайской железнодорожной строительной корпорации Ли Сюебин, возведение цементобетонных дорог в Поднебесной началось в 1980 году, первое время строили не более 100 километров в год, но постепенно темпы росли. По данным на конец 2022, в КНР успешно эксплуатируется около 4,6 млн километров трасс из цементобетона.
– Благодаря простой технологии укладки и низкому воздействию на окружающую среду бетон стал оптимальным материалом для трасс, которые находятся в различных климатических зонах, – объяснил Ли Сюебин. – Важно, что прочность цементобетонного покрытия со временем только увеличивается. Это является его уникальной характеристикой, позволяет избежать колейности и других дефектов, присущих асфальту.
В условиях стремительно растущих объемов пассажирских и грузовых перевозок такое свойство не помешало бы и российским трассам.
– За последние 30 лет нагрузки на дороги возросли в четыре раза, что негативно сказывается на конструкциях дорожных одежд, – подчеркнул в своем выступлении президент Ассоциации бетонных дорог, заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Виктор Ушаков. – Сегодня для нашей страны как никогда ранее актуален вопрос низкой несущей способности дорожного полотна из асфальта, короткого срока его службы.
Один из инструментов решения проблемы – строительство дорог с цементобетонными покрытиями и основаниями, возведение которых позволит снять инфраструктурные ограничения, сдерживающие экономическое развитие страны.
Избавиться от предрассудков
Во времена СССР основной преградой для широкого применения цементобетона был дефицит качественных цементов. Сейчас такой проблемы не существует.
– Российские цемзаводы в последние годы загружены в среднем на 50 - 60%. Потенциал отрасли огромный! Предприятия смогут в полном объеме обеспечить дорожников цементами стабильно высокого качества, – объяснил член Совета директоров Ассоциации по развитию дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий, первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Валерий Бодренков.
Продукцию для возведения и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры способен выпускать и Тимлюйский цементный завод, расположенный в поселке Каменск Кабанского района Бурятии. К слову, там же сохранилось несколько километров бетонных дорог, возведенных еще в 1950 - 1960 годах с применением цемента, изготовленного предприятием. Спустя 60 лет на них по-прежнему нет ям и выбоин. Долговечность, в принципе, одно из неоспоримых преимуществ цементобетона. Срок его службы превышает 30 лет, текущего ремонта дорога может потребовать только спустя 12 лет интенсивной эксплуатации, а смены покрытия – через 30 и более лет.
– В 2022 году завод не выпускал дорожный цемент, потому что он не востребован на рынке региона. Хотя мы готовы и имеем соответствующий сертификат на его производство, – рассказал управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.
Почему эффективные технологии не применяются в нашем регионе? Виной всему предвзятое отношение, которое подкрепляется устаревшими или некорректными сведениями. Так, в качестве аргумента против строительства цементобетонных дорог называют их дороговизну. Но в 2023 году представители МАДИ провели научно-исследовательскую работу «Оценка экономической эффективности применения жестких и нежестких дорожных одежд для различных категорий автомобильных дорог». Ее авторы рассчитали экономическую эффективность применения жестких (с монолитными цементобетонными покрытиями) и нежестких (с асфальтобетонными слоями) дорожных одежд в различных дорожно-климатических зонах, в том числе выполнили анализ для Республики Бурятия. Проведенные расчеты показали: для нашего региона сметная стоимость дорожных одежд с монолитным цементобетонным покрытием для всех категорий автомобильных дорог ниже по сравнению со сметной стоимостью нежестких дорожных одежд. Наибольшую разницу в стоимости за один квадратный метр дало сравнение для дорог I категории, наименьшую – для III категории. Относительное различие составило от 8,24% до 21,06%.
Нужно отметить и то, что трассы из цементобетона безопаснее для участников дорожного движения – они отражают больше света, чем асфальтобетонные, обеспечивают высокий коэффициент сцепления с колесом, что уменьшает тормозной путь.
– Расширение сети безопасных и качественных дорог за счет возведения трасс с цементобетонными покрытиями и основаниями может стать мощным импульсом для роста экономики отдельных регионов и всей страны, дать серьезный мультипликативный эффект, связанный с динамичным развитием предприятий смежных отраслей, – уверен Валерий Бодренков.
С этим утверждением согласились многие участники круглого стола. Так что, возможно, в ближайшие годы и в Бурятии появятся надежные и долговечные трассы из цементобетона.
Фото: «Номер один»
Нагрузка высокая, решения старые
Качество дорог в России, как известно, нередко оставляет желать лучшего. Если федеральные трассы еще поддерживаются в должном состоянии, то поездка по региональным или муниципальным дорогам может превратиться в настоящее испытание. В то же время во многих других странах при более скромных «дорожных» бюджетах магистрали десятилетиями остаются ровными, на них не образуются ямы или колеи. В чем секрет таких дорог? Все просто – они возведены с применением цементобетона.
Сегодня трассы с цементобетонными покрытиями и основаниями активно строятся в 50 государствах мира. Доля таких дорог в развитых странах составляет от 15% до 70%, в России же этот показатель не превышает 2%.
Как отметил в ходе круглого стола помощник руководителя по производству Китайской железнодорожной строительной корпорации Ли Сюебин, возведение цементобетонных дорог в Поднебесной началось в 1980 году, первое время строили не более 100 километров в год, но постепенно темпы росли. По данным на конец 2022, в КНР успешно эксплуатируется около 4,6 млн километров трасс из цементобетона.
– Благодаря простой технологии укладки и низкому воздействию на окружающую среду бетон стал оптимальным материалом для трасс, которые находятся в различных климатических зонах, – объяснил Ли Сюебин. – Важно, что прочность цементобетонного покрытия со временем только увеличивается. Это является его уникальной характеристикой, позволяет избежать колейности и других дефектов, присущих асфальту.
В условиях стремительно растущих объемов пассажирских и грузовых перевозок такое свойство не помешало бы и российским трассам.
– За последние 30 лет нагрузки на дороги возросли в четыре раза, что негативно сказывается на конструкциях дорожных одежд, – подчеркнул в своем выступлении президент Ассоциации бетонных дорог, заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Виктор Ушаков. – Сегодня для нашей страны как никогда ранее актуален вопрос низкой несущей способности дорожного полотна из асфальта, короткого срока его службы.
Один из инструментов решения проблемы – строительство дорог с цементобетонными покрытиями и основаниями, возведение которых позволит снять инфраструктурные ограничения, сдерживающие экономическое развитие страны.
Избавиться от предрассудков
Во времена СССР основной преградой для широкого применения цементобетона был дефицит качественных цементов. Сейчас такой проблемы не существует.
– Российские цемзаводы в последние годы загружены в среднем на 50 - 60%. Потенциал отрасли огромный! Предприятия смогут в полном объеме обеспечить дорожников цементами стабильно высокого качества, – объяснил член Совета директоров Ассоциации по развитию дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий, первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Валерий Бодренков.
Продукцию для возведения и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры способен выпускать и Тимлюйский цементный завод, расположенный в поселке Каменск Кабанского района Бурятии. К слову, там же сохранилось несколько километров бетонных дорог, возведенных еще в 1950 - 1960 годах с применением цемента, изготовленного предприятием. Спустя 60 лет на них по-прежнему нет ям и выбоин. Долговечность, в принципе, одно из неоспоримых преимуществ цементобетона. Срок его службы превышает 30 лет, текущего ремонта дорога может потребовать только спустя 12 лет интенсивной эксплуатации, а смены покрытия – через 30 и более лет.
– В 2022 году завод не выпускал дорожный цемент, потому что он не востребован на рынке региона. Хотя мы готовы и имеем соответствующий сертификат на его производство, – рассказал управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.
Почему эффективные технологии не применяются в нашем регионе? Виной всему предвзятое отношение, которое подкрепляется устаревшими или некорректными сведениями. Так, в качестве аргумента против строительства цементобетонных дорог называют их дороговизну. Но в 2023 году представители МАДИ провели научно-исследовательскую работу «Оценка экономической эффективности применения жестких и нежестких дорожных одежд для различных категорий автомобильных дорог». Ее авторы рассчитали экономическую эффективность применения жестких (с монолитными цементобетонными покрытиями) и нежестких (с асфальтобетонными слоями) дорожных одежд в различных дорожно-климатических зонах, в том числе выполнили анализ для Республики Бурятия. Проведенные расчеты показали: для нашего региона сметная стоимость дорожных одежд с монолитным цементобетонным покрытием для всех категорий автомобильных дорог ниже по сравнению со сметной стоимостью нежестких дорожных одежд. Наибольшую разницу в стоимости за один квадратный метр дало сравнение для дорог I категории, наименьшую – для III категории. Относительное различие составило от 8,24% до 21,06%.
Нужно отметить и то, что трассы из цементобетона безопаснее для участников дорожного движения – они отражают больше света, чем асфальтобетонные, обеспечивают высокий коэффициент сцепления с колесом, что уменьшает тормозной путь.
– Расширение сети безопасных и качественных дорог за счет возведения трасс с цементобетонными покрытиями и основаниями может стать мощным импульсом для роста экономики отдельных регионов и всей страны, дать серьезный мультипликативный эффект, связанный с динамичным развитием предприятий смежных отраслей, – уверен Валерий Бодренков.
С этим утверждением согласились многие участники круглого стола. Так что, возможно, в ближайшие годы и в Бурятии появятся надежные и долговечные трассы из цементобетона.
Фото: «Номер один»
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