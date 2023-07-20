Цемент вместо асфальта?

В Новосибирске завершился X Международный Сибирский транспортный форум. Одним из его ключевых событий стал круглый стол «Новые возможности и перспективы строительства в условиях Сибири дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих». Почему итоги мероприятия важны и для нашего региона, разбирался корреспондент газеты «Номер один».Качество дорог в России, как известно, нередко оставляет желать лучшего. Если федеральные трассы еще поддерживаются в должном состоянии, то поездка по региональным или муниципальным дорогам может превратиться в настоящее испытание. В то же время во многих других странах при более скромных «дорожных» бюджетах магистрали десятилетиями остаются ровными, на них не образуются ямы или колеи. В чем секрет таких дорог? Все просто – они возведены с применением цементобетона.Сегодня трассы с цементобетонными покрытиями и основаниями активно строятся в 50 государствах мира. Доля таких дорог в развитых странах составляет от 15% до 70%, в России же этот показатель не превышает 2%.Как отметил в ходе круглого стола помощник руководителя по производству Китайской железнодорожной строительной корпорации Ли Сюебин, возведение цементобетонных дорог в Поднебесной началось в 1980 году, первое время строили не более 100 километров в год, но постепенно темпы росли. По данным на конец 2022, в КНР успешно эксплуатируется около 4,6 млн километров трасс из цементобетона.– Благодаря простой технологии укладки и низкому воздействию на окружающую среду бетон стал оптимальным материалом для трасс, которые находятся в различных климатических зонах, – объяснил Ли Сюебин. – Важно, что прочность цементобетонного покрытия со временем только увеличивается. Это является его уникальной характеристикой, позволяет избежать колейности и других дефектов, присущих асфальту.В условиях стремительно растущих объемов пассажирских и грузовых перевозок такое свойство не помешало бы и российским трассам.– За последние 30 лет нагрузки на дороги возросли в четыре раза, что негативно сказывается на конструкциях дорожных одежд, – подчеркнул в своем выступлении президент Ассоциации бетонных дорог, заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Виктор Ушаков. – Сегодня для нашей страны как никогда ранее актуален вопрос низкой несущей способности дорожного полотна из асфальта, короткого срока его службы.Один из инструментов решения проблемы – строительство дорог с цементобетонными покрытиями и основаниями, возведение которых позволит снять инфраструктурные ограничения, сдерживающие экономическое развитие страны.Во времена СССР основной преградой для широкого применения цементобетона был дефицит качественных цементов. Сейчас такой проблемы не существует.– Российские цемзаводы в последние годы загружены в среднем на 50 - 60%. Потенциал отрасли огромный! Предприятия смогут в полном объеме обеспечить дорожников цементами стабильно высокого качества, – объяснил член Совета директоров Ассоциации по развитию дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий, первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Валерий Бодренков.Продукцию для возведения и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры способен выпускать и Тимлюйский цементный завод, расположенный в поселке Каменск Кабанского района Бурятии. К слову, там же сохранилось несколько километров бетонных дорог, возведенных еще в 1950 - 1960 годах с применением цемента, изготовленного предприятием. Спустя 60 лет на них по-прежнему нет ям и выбоин. Долговечность, в принципе, одно из неоспоримых преимуществ цементобетона. Срок его службы превышает 30 лет, текущего ремонта дорога может потребовать только спустя 12 лет интенсивной эксплуатации, а смены покрытия – через 30 и более лет.– В 2022 году завод не выпускал дорожный цемент, потому что он не востребован на рынке региона. Хотя мы готовы и имеем соответствующий сертификат на его производство, – рассказал управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.Почему эффективные технологии не применяются в нашем регионе? Виной всему предвзятое отношение, которое подкрепляется устаревшими или некорректными сведениями. Так, в качестве аргумента против строительства цементобетонных дорог называют их дороговизну. Но в 2023 году представители МАДИ провели научно-исследовательскую работу «Оценка экономической эффективности применения жестких и нежестких дорожных одежд для различных категорий автомобильных дорог». Ее авторы рассчитали экономическую эффективность применения жестких (с монолитными цементобетонными покрытиями) и нежестких (с асфальтобетонными слоями) дорожных одежд в различных дорожно-климатических зонах, в том числе выполнили анализ для Республики Бурятия. Проведенные расчеты показали: для нашего региона сметная стоимость дорожных одежд с монолитным цементобетонным покрытием для всех категорий автомобильных дорог ниже по сравнению со сметной стоимостью нежестких дорожных одежд. Наибольшую разницу в стоимости за один квадратный метр дало сравнение для дорог I категории, наименьшую – для III категории. Относительное различие составило от 8,24% до 21,06%.Нужно отметить и то, что трассы из цементобетона безопаснее для участников дорожного движения – они отражают больше света, чем асфальтобетонные, обеспечивают высокий коэффициент сцепления с колесом, что уменьшает тормозной путь.– Расширение сети безопасных и качественных дорог за счет возведения трасс с цементобетонными покрытиями и основаниями может стать мощным импульсом для роста экономики отдельных регионов и всей страны, дать серьезный мультипликативный эффект, связанный с динамичным развитием предприятий смежных отраслей, – уверен Валерий Бодренков.С этим утверждением согласились многие участники круглого стола. Так что, возможно, в ближайшие годы и в Бурятии появятся надежные и долговечные трассы из цементобетона.Фото: «Номер один»