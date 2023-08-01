Виктор Грибко покинул пост руководителя Бурятского УФАС России

Приказом руководителя ФАС России Виктор Грибко освобожден от замещаемой должности руководителя Бурятского УФАС России, сообщили в его пресс-службе.Виктор Грибко переведен в управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области.Временное исполнение обязанностей руководителя Бурятского УФАС России с 31 июля возложено на Инессу Баглаеву, заместителя руководителя управления-начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти.Фото: buryatia.fas.gov.ru