Экономика и бизнес 01.08.2023 в 09:27
Виктор Грибко покинул пост руководителя Бурятского УФАС России
Он переведен в Тульскую область, исполнять обязанности руководителя будет Инесса Баглаева
Текст: Номер один
Приказом руководителя ФАС России Виктор Грибко освобожден от замещаемой должности руководителя Бурятского УФАС России, сообщили в его пресс-службе.
Виктор Грибко переведен в управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области.
Временное исполнение обязанностей руководителя Бурятского УФАС России с 31 июля возложено на Инессу Баглаеву, заместителя руководителя управления-начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти.
Фото: buryatia.fas.gov.ru
Виктор Грибко переведен в управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области.
Временное исполнение обязанностей руководителя Бурятского УФАС России с 31 июля возложено на Инессу Баглаеву, заместителя руководителя управления-начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти.
Фото: buryatia.fas.gov.ru
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