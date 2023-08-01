Экономика и бизнес 01.08.2023 в 09:27

Виктор Грибко покинул пост руководителя Бурятского УФАС России

Он переведен в Тульскую область, исполнять обязанности руководителя будет Инесса Баглаева
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Текст: Номер один
Виктор Грибко покинул пост руководителя Бурятского УФАС России
Приказом руководителя ФАС России Виктор Грибко освобожден от замещаемой должности руководителя Бурятского УФАС России, сообщили в его пресс-службе.

Виктор Грибко переведен в управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области.

Временное исполнение обязанностей руководителя Бурятского УФАС России с 31 июля возложено на Инессу Баглаеву, заместителя руководителя управления-начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти.

Фото: buryatia.fas.gov.ru
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