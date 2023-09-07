В Бурятии начался отбор заявок субъектов МСП на участие в программе по развитию поставщиков ОАО «РЖД»

Информируем о проведении в период с 2 сентября по 18 октября 2023 года отбора заявок от субъектов МСП на участие в программе по развитию («выращиванию») поставщиков ОАО «РЖД» по направлению «Поставка питьевой воды» и «Поставка лесопиломатериалов».

Целью реализации программы является привлечение к взаимодействию с ОАО «РЖД» новых высококвалифицированных поставщиков из числа субъектов МСП, создание благоприятных условий для развития субъектов МСП, увеличение доли закупок у субъектов МСП.

Принять участие в программе «выращивания» могут представители малого и среднего бизнеса, соответствующие требованиям Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, а также отвечающие дополнительным требованиям заказчика, указанным в документации о проведении отбора.

Подать заявку возможно с использованием сервиса «Программа «выращивания» поставщиков» Цифровой платформы МСП путем заполнения электронной заявки и приложения всех необходимых документов.

Подробная информация о программе ОАО «РЖД» и документация о проведении отбора размещены на сайте Корпорации МСП в разделе «Программы развития поставщиков (подрядчиков, исполнителей) крупнейших заказчиков» и на сервисе Цифровой платформы МСП «Программа «выращивания» поставщиков». С победителем отбора будет заключено трехстороннее соглашение об оказании мер поддержки, индивидуальная карта развития и долгосрочный договор со встречными инвестиционными обязательствами.

В соответствии с договором ОАО «РЖД» гарантирует объем закупок воды, лесопиломатериалов в течение трех лет, а субъект МСП принимает на себя обязательство вложить часть вырученных от продажи воды, лесопиломатериалов средств в развитие своего бизнеса.





Фото: Номер один