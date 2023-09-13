Экономика и бизнес 13.09.2023 в 10:16

В Бурятии построят биогазовые электростанции

Соглашение об этом подписано на Восточном экономическом форуме
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии построят биогазовые электростанции
13 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке было заключено соглашение о реализации в Бурятии крупного инвестиционного проекта. Документ подписали глава республики Алексей Цыденов и компания «Экреон».

«Реализация крупного инвестиционного проекта в Бурятии предполагает создание объектов по переработке органических отходов в биогаз, посредством которого вырабатывается электроэнергия, тепло, а также удобрения. Объем инвестиций для запуска БГС составляет около 800 млн. рублей. Срок реализации проекта – 2024 год», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Компания «Экореон» - проектная организация, занимающаяся развитием сети биогазовых станций (БГС) в России, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

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