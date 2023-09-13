В Бурятии построят биогазовые электростанции

13 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке было заключено соглашение о реализации в Бурятии крупного инвестиционного проекта. Документ подписали глава республики Алексей Цыденов и компания «Экреон».«Реализация крупного инвестиционного проекта в Бурятии предполагает создание объектов по переработке органических отходов в биогаз, посредством которого вырабатывается электроэнергия, тепло, а также удобрения. Объем инвестиций для запуска БГС составляет около 800 млн. рублей. Срок реализации проекта – 2024 год», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.Компания «Экореон» - проектная организация, занимающаяся развитием сети биогазовых станций (БГС) в России, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии