Экономика и бизнес 30.01.2024 в 15:43

«ТимлюйЦемент» подводит итоги работы в 2023 году

Объем производства и реализации продукции на предприятии вырос
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Текст: Иван Иванов
«ТимлюйЦемент» подводит итоги работы в 2023 году
За период с января по декабрь ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») произвело 393,2 тыс. тонн цемента – на 6,9% больше, чем за 12 месяцев 2022-го. Объем реализации увеличился на 6,5% к уровню прошлого года и составил 392,3 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе компании.

Продукция предприятия реализуется в основном на территории Бурятии и Забайкальского края. В 2023 году осуществлялись поставки для возведения третьего моста в Улан-Удэ, здания нового терминала аэропорта «Байкал», очистных сооружений в республике, а также других крупных объектов социального и жилищного строительства в двух регионах Дальневосточного округа.

Напомним, что в июле прошлого года в ассортименте ООО «ТимлюйЦемент» появилась новинка – высокомарочный бездобавочный цемент ЦЕМ 0 52,5Н. Он используется для строительства особо ответственных объектов с повышенными требованиями к прочности: железнодорожных и мостовых переходов, сборных конструкций из железобетона. Сегодня компания предлагает потребителям восемь видов цемента, в том числе два специальных: сульфатостойкий низкощелочной и предназначенный для производства бетонов дорожных и аэродромных покрытий.

Больше половины общего объема выпущенной продукции приходится на портландцемент ЦЕМ I 42,5Н, используемый в промышленном строительстве при изготовлении ответственных бетонных и железобетонных конструкций. За 12 месяцев 2023 года произведено 220,4 тыс. тонн данного вида цемента.

Доставка продукции потребителям осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом, в том числе собственными цементовозами предприятия-производителя. В 2023 году машинами ООО «ТимлюйЦемент» потребителям доставлено 22,5 тыс. тонн цемента – в 2,6 раза больше, чем в 2022-м. Отгружая продукцию собственным транспортом, компания гарантирует высокое качество стройматериала, минимальные сроки выполнения заявки, строгое соблюдение графика перевозок и другие индивидуальные условия для постоянных клиентов. В июне автопарк участка собственной доставки пополнил новый цементовоз.

В целях обеспечения стабильного выпуска продукции на предприятии проводятся ремонты оборудования, осуществляется техническое перевооружение производства. Продолжается обновление и расширение парка спецтехники, в 2023 году на эти цели направлено 114 млн рублей. В течение 2023 года на Тимлюйский цементный завод поступили гидравлический экскаватор, тяжелый бульдозер и два карьерных самосвала. Данная техника занята на разработке второго и третьего рудных тел Таракановского карьера. В апреле приобретены два седельных тягача с самосвальными полуприцепами для доставки известняка с карьера на промплощадку.

«Минувший год Тимлюйский цементный завод завершил с превышением производственных показателей 2022-го. Надеемся, в предстоящем строительном сезоне положительная динамика на рынке стройматериалов сохранится, – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Как и прежде, мы готовы наращивать объемы производства и реализации, в полной мере обеспечивать потребителей высококачественными цементами».

Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
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тимлюйский цементный завод

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