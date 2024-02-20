Полпред президента встретился с инвесторами Бурятии

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу реализации крупнейших инвестиционных проектов в Бурятии. Встреча с инвесторами состоялась 19 февраля в Улан-Удэ в рамках рабочей поездки Юрия Трутнева в республику.- Работа по привлечению инвестиций, которую мы ведём на Дальнем Востоке с 2013 года, является основой развития. Она ведётся планомерно и проводится Минвостокразвития, КРДВ, полпредством, другими министерствами и ведомствами. И нам удается держать значительно опережающие темпы по отношению к среднероссийскому уровню. Эта работа не решает все вопросы жизни людей. Но она создаёт фундамент, формирует основу для того, чтобы можно было увеличивать социальные расходы, строить больницы, детские сады, школы. Эти процессы тоже уже в полной мере осуществляются. Отмечу, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина правительством организуется работа по реновации 25 городов на Дальнем Востоке, на территории Бурятии таких города два – Улан-Удэ и Северобайкальск. Мы держим эту работу под контролем. Ещё раз повторю, для того чтобы мы могли строить новые города, улицы, создавать условия для жизни людей, надо, чтобы мы умели зарабатывать эти деньги. На сегодняшний день республика занимает не самые первые позиции с точки зрения объёмов привлечения инвестиций, инвестиционных проектов. Но, с другой стороны, надо сказать, что Бурятия вошла в состав ДФО шесть лет назад. Соответственно и механизмы поддержки такие, как территории опережающего развития, свободный порт Владивосток были включены значительно позже, чем в других территориях. Сейчас с господдержкой реализуется 18 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций 116 млрд рублей, из которых уже вложено 110 млрд рублей. К настоящему времени введено в эксплуатацию три проекта, создано 1,1 тыс. новых рабочих мест, – открыл совещание Юрий Трутнев.На совещании компания «Угольный разрез» представила проект освоения Окино-Ключевского буроугольного месторождения, которое является основным безальтернативным источником топлива для Гусиноозерской ГРЭС. В рамках отработки месторождения будет добываться и поставляться на Гусиноозерскую ГРЭС бурый уголь марки 3Бр, планируется увеличение добычи до 3,8 млн тонн в год. Для реализации проекта планируется строительство железнодорожных путей необщего пользования (80 км) от Окино-Ключевского месторождения до станции «Харанхой» ВСЖД.Были представлены проекты потенциальных резидентов ТОР. ООО «Бройлерная птицефабрика» намерена построить бройлерную птицефабрику производительностью 6,5 тыс. тонн готовой продукции в год.Байкальская жестяная компания в статусе резидента ТОР «Бурятия» в апреле 2023 года запустила комплекс по производству жестяных консервных банок, который стал вторым жестяно-баночным производством на Дальнем Востоке. Продукция нацелена на обеспечение бесперебойной работы «Бурятмяспрома». По состоянию на начало декабря 2023 года завод произвёл и поставил «Бурятмяспрому» 7,5 млн банок. Также была отгружена партия банок для предприятия в Забайкальском крае, в планах расширение географии поставок. Мощность комплекса рассчитана на производство до 45 млн банок в год, что обеспечит бесперебойную работу мясоперерабатывающего предприятия, которое ранее закупало тару в Магнитогорске и Приморском крае.Обсуждалось строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Байкал. Проект реализуется в рамках ТОР «Бурятия». Аэровокзальный комплекс высотой 17 метров построят с западной стороны от здания существующего аэровокзала. Общая площадь нового терминала составит 6,6 тыс. кв. метров, планируемая пропускная способность внутренних рейсов (вылет и прилет) аэровокзала составляет – 1 млн пассажиров в год, 600 пассажиров в час. Планируется, что после запуска нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы. Строительство ведётся в графике. На стройплощадке работают порядка 95 человек, задействовано 15 единиц техники. До конца февраля будет завершён монтаж металлоконструкций, до 15 мая будут закончены работы по кровле и фасаду. Завершение строительства терминала запланировано на сентябрь этого года.Рассматривались проекты в сфере туризма. Было отмечено, что в 2023 году турпоток вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом и составил 800 тыс. человек. По этому показателю республика занимает 3-е место в ДФО.Была презентована туристическая площадка «Солнечный берег Мамая» в селе Выдрино на ТОР «Бурятия». Среди инвестиционных лотов – проекты по созданию гостиничного и акватермального комплексов, апартамент-комплекса, визит-центра и спортивного комплекса, таун-хаусов комфорт-класса и лесного коттеджного посёлка. Также были представлены туристические проекты потенциальных инвесторов АО «Славное море порт» и ООО «Южный Байкал».- У нас в Бурятии для поддержки крупных инвестпроектов, таких как, например, ГОК «Озерный», реализуются все дальневосточные меры поддержки. Только по одному этому проекту поддержано создание внешней инфраструктуры для функционирования объекта на 7 млрд рублей. Со стороны региона все механизмы – административные. Стараемся в максимально короткие сроки помочь инвесторам решать вопросы без бюрократических проволочек. Также работаем адресно, поскольку у каждого предприятия свой проект, свои бывают неожиданные вопросы, которые требуют быстрого решения. Мы со всеми на связи. И готовы работать круглосуточно, – подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.- Уверен, что предпринимателей, которые хотят реализовать проекты в Бурятии больше, чем число тех, кто получает государственную поддержку и стали резидентами ТОР. И тут важно, как выстроено взаимодействие с инвесторами на уровне региона. Инвестор должен знать, что для решения его вопросов готовы подключиться и КРДВ, и глава региона. Чтобы предприниматели думали о возможности сделать экономику республики и экономику нашей страны, они должны верить в то, что талантливы, верить в то, что это получится. А это наша с ними совместная работа, – подвёл итоги совещанию Юрий Трутнев.Фото: пресс-служба правительства Бурятии