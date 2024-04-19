Экономика и бизнес 19.04.2024 в 16:26

Эксперты в России объяснили, почему банки раздают кредитки всем подряд

Кредитоспособность населения падает, а банкам все равно надо как-то зарабатывать
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Текст: Служба информации "Номер один"
Эксперты в России объяснили, почему банки раздают кредитки всем подряд

Кредитные карты остаются для банков одним из немногих способов заработать, ведь обычные потребительские кредиты одобряют уже не всем, рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Эксперт напомнил, что доступность займов по кредиткам выросла после того, как ставки по кредитам наличными взлетели из-за решений Центробанка.

Кредитки же по-прежнему доступны и позволяют банкам зарабатывать, даже если клиент не выходит за рамки грейс-периода, в течение которого не начисляются проценты.

Банки получают вознаграждение за каждую операцию, поэтому побуждают клиентов тратить. Для этого они устанавливают заградительные комиссии - чтобы их не платить, ежемесячно по кредитке приходится тратить хотя бы пять тысяч рублей.

- Тем самым банки стимулируют клиентов использовать этот финансовый инструмент и минимально на них зарабатывать. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него три шкуры, - говорит финансист.

Таким образом, банки в текущих условиях снижения кредитоспособности клиентов активно навязывают им кредитные карты, по которым дают в долг небольшие суммы, но под высокий процент, подытожил Сироткин.


Фото: ru.freepik.com

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