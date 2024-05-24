Бизнесмены Бурятии налаживают сотрудничество с Китаем

В рамках деловой программы Экспо состоялось 16 мероприятий, в том числе российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, круглые столы и семинары по таким направлениям, как промышленность и высокие технологии, метрология и стандартизация, транспорт и логистика, городское хозяйство, медицина.





17-21 мая делегация из Бурятии под руководством главы республики приняла участие в международной бизнес-миссии в КНР. 8-е российско-китайское Экспо проходило в Харбине, в международном выставочном центре. Участие в мероприятии приняли бизнесмены из 44 стран и регионов.Россию помимо Бурятии представили еще 15 регионов. От нашей республики было 9 компаний различных сфер деятельности. Всего на выставке представили около пяти тысяч предложений – от уходовой косметики и морских деликатесов до инвестпроектов.В этом году российско-китайское Экспо прошло в рамках 75-й годовщины дипломатических отношений между Россией и КНР. Главная цель проведения мероприятия - поиск потенциальных партнеров, налаживание деловых контактов, взаимодействия и сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса Бурятии с иностранными партнерами, развитие экспортного потенциала.Организаторами мероприятия выступили Центр поддержки экспорта Бурятии. Торгово-промышленная палата РБ осуществляла сопровождение предпринимателей.Центр экспорта Бурятии подписал соглашения о взаимном сотрудничестве с Комитетом по содействию международной торговле провинции Гуандунь, а также с Комитетом по содействию международной торговле провинции Хэйлунцзянь. Торгово-промышленная палата РБ подписала соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Федерацией промышленности и коммерции района Чжалайнор Внутренней Монголии Китая, а также соглашение о сотрудничестве с Комитетом по содействию развития провинции Ганьсу.«Таким образом, в ходе мероприятия был осуществлен поиск потенциальных партнеров, налажены деловые контакты, организовано посещение организаций КНР, проведены переговоры B2B. Бурятские компании презентовали товары и услуги на деловой площадке «Made in Russia» для заинтересованных предпринимателей из КНР. Это мероприятие способствовало укреплению делового взаимодействия и сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса республики с китайскими партнерами, развитию экспортного потенциала, а также совершенствованию внешнеэкономической деятельности республики в области развития экспортной составляющей», - сообщили в Центре поддержке экспорта Бурятии.Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».Фото: Центр поддержки экспорта