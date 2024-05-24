Экономика и бизнес 24.05.2024 в 17:13

Почти десять тысяч туристов посетили Тункинский национальный парк на майских праздниках

Нацпарк активно готовится к старту туристического сезона
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Текст: Служба информации "Номер один"
Почти десять тысяч туристов посетили Тункинский национальный парк на майских праздниках

9628 тысяч туристов посетили Тункинский национальный парк на майских праздниках, сообщила администрация нацпарка.

Сотрудники нацпарка подготовили к сезону визитные центры и гостевые дома, отремонтировали экологические тропы, сделали уборку в местах отдыха.

В 2023 году силами волонтёров были обустроены экологические тропы «Тропа здоровья» и «Пик Любви» (созданы и покрашены ограждения, убраны камни и насыпи), тропы на Серебряное озеро, озеро Артемьева. В этом сезоне также идет набор волонтеров.

- Для туристов мы подготовили новые экскурсионные программы, аудиогид на трех языках (русский, английский, китайский) на экологической тропе «Тропа здоровья» и «Пик Любви». Установили туалеты в местности Хонгор-Уула и на экотропе «Саянай зурхэн», - рассказывают в нацпарке.

Кроме того, организована работа туристско-рекреационного поста «Заповедный водопад» и туристско-рекреационного поста «Шулуты».

 

Фото: Номер один

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