Почти десять тысяч туристов посетили Тункинский национальный парк на майских праздниках

9628 тысяч туристов посетили Тункинский национальный парк на майских праздниках, сообщила администрация нацпарка.

Сотрудники нацпарка подготовили к сезону визитные центры и гостевые дома, отремонтировали экологические тропы, сделали уборку в местах отдыха.

В 2023 году силами волонтёров были обустроены экологические тропы «Тропа здоровья» и «Пик Любви» (созданы и покрашены ограждения, убраны камни и насыпи), тропы на Серебряное озеро, озеро Артемьева. В этом сезоне также идет набор волонтеров.

- Для туристов мы подготовили новые экскурсионные программы, аудиогид на трех языках (русский, английский, китайский) на экологической тропе «Тропа здоровья» и «Пик Любви». Установили туалеты в местности Хонгор-Уула и на экотропе «Саянай зурхэн», - рассказывают в нацпарке.

Кроме того, организована работа туристско-рекреационного поста «Заповедный водопад» и туристско-рекреационного поста «Шулуты».

Фото: Номер один