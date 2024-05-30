В Бурятии банкрот продает долги банкрота

Необычная ситуация сложилась в процедуре банкротства бывшего флагмана молочной отрасли республики АО «Молоко Бурятии». Компания погрязла в долгах, а у ее кредиторов вряд ли теплится надежда на полный возврат своих денег. Зато налицо попытки вернуть их хотя бы частично. В ситуации разбирался «Номер один».Одним из крупных кредиторов «Молока Бурятии» является ПАО «БайкалБанк». Некогда единственный республиканский банк вот уже восьмой год сам находится в процедуре банкротства.В реестр требований кредиторов «Молока Бурятии» были включены долги перед «БайкалБанком» на сумму около 550 млн рублей. Конкурсным управляющим банка является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Она и решила продать право требования к АО «Молоко Бурятии» любому, кто пожелает его купить.На наш взгляд, это довольно хлипкий актив. Попытка одного банкрота продать долги другого банкрота выглядит как минимум анекдотично. Хотя с деловой точки зрения это, конечно, является обыденным и обоснованным шагом. Лучше получить хоть что-то, чем совсем ничего.Как это ни удивительно, покупатель нашелся. В феврале текущего года между ПАО «БайкалБанк» в лице представителя конкурсного управляющего ГК «АСВ» (цедент) и ООО «ИЦМ» (цессионарий) был заключен договор уступки прав требования долгов с «Молока Бурятии» солидарно с Анатолием Раднаевым, Юрием Тармаевым и другими лицами.По данным сервиса Руспрофайл, ООО «ИЦМ» зарегистрировано в Москве. На сайте компании уточняется: «Наш основной бизнес - приобретение дебиторской задолженности юридических и физических лиц и дальнейшее взыскание долга законными и эффективными методами». Подчеркивается, что покупаются долги от 5 млн рублей «со скидкой 30%».Согласно договору, ООО «ИЦМ» должен был заплатить «БайкалБанку» 179 млн рублей с учетом ранее внесенного задатка в 17,8 млн рублей. Вскоре компания-цессионарий подала в суд заявление о том, что теперь она является правопреемником бывшего владельца прав требования. Это означает, что из реестра кредиторов «Молока Бурятии» надо убрать «БайкалБанк», а вместо него вписать ООО «ИЦМ». Но что-то пошло не так...Переход права требования должен был произойти в день зачисления на счет цедента оговоренной денежной суммы, а не в момент подписания договора. Это условие было особо оговорено в договоре. Но в ходе судебного процесса произошло неожиданное. «Доказательств оплаты в подтверждение исполнения договора цессии не представлено», - указала Фемида.Оказалось, что в связи с отсутствием оплаты ГК «Агентство по страхованию вкладов» даже направила в адрес ООО «ИЦМ» уведомление об отказе от договора.«Уведомление направлено 27.03.2024, которое, согласно сайту «Почта России», получено 02.04.2024. При этом на момент отказа от договора денежные средства не перечислены. Таким образом, цель договора достигнута не была», – сделал вывод суд и отказал ООО «ИЦМ» в процессуальном правопреемстве. Пока решение не вступило в силу и у компании есть законное время на обжалование.Со своей стороны, Агентство по страхованию вкладов, которое ведет банкротство банка, пока не утратило надежду скинуть кому-нибудь долги «Молока Бурятии». Пусть даже при этом придется потерять значительную часть полумиллиардной суммы. Сидеть и ждать, когда «молочное» банкротство завершится и станет ясно, сколько получится вернуть, Агентству явно не хочется.На сайте одного из российских аукционных домов по договору с «БайкалБанком» предпринята очередная попытка продать долги «Молока» посредством публичного предложения. Продается право требования долга с компании солидарно с теми же лицами, что упоминались выше, в размере 546 809 721,36 рубля.Начальная цена составляет 191 721 457,78 рубля, а цена отсечения (минимальная цена, по которой лот планируют продать. - Прим. ред.) определена в 163 385 026,32 рубля. Участвовать в торгах могут как физические, так и юридические лица. Начальная цена со временем будет падать, и последний этап снижения завершится к 11 июня. Вот только есть большие сомнения, что покупка гигантских «молочных» долгов, перспектива взыскания коих выглядит, по нашему мнению, крайне эфемерно, кого-то из толстосумов сильно заинтересует.Но ведь есть еще физические лица, которые контролировали АО «Молоко Бурятии» и несут солидарную ответственность по его обязательствам. Если, конечно, их имущество еще не ушло с молотка на предыдущих этапах конкурсного производства.Исходя из того, что 20 мая суд принял к рассмотрению ходатайство конкурсного управляющего Юлии Рыбаченок об утверждении Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, можно предположить: торги еще не начались.Что до «БайкалБанка», то недавно конкурсное производство по нему в очередной раз пролонгировано до 24 октября 2024 года. К началу марта от продажи имущества банка в конкурсную массу поступило чуть больше 2 млрд рублей.В ближайшие месяцы планируется провести очередную серию торгов: первых, повторных и посредством публичного предложения. Идет также работа по взысканию через суд ссудной задолженности. На указанную дату подано 4 815 исковых заявлений (на сумму почти 20 млрд рублей. - Прим. ред.), из них 4501 удовлетворено (около 11 млрд рублей. - Прим. ред.). Конкурсным управляющим списано невозможное к взысканию и реализации имущество на общую сумму 7,2 млрд рублей.В то же время кредиторы «БайкалБанка», как ранее сообщал «Номер один», уличили ГК «Агентство по страхованию вкладов» в незаконном бездействии. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа установил, что АСВ не приняло мер по оспариванию сделок и возвращению в конкурсную массу ценных бумаг на сумму свыше 600 млн рублей. Это имущество выведено на различные фирмы в августе 2016 года вместе с другими его активами, приглянувшимися московскому руководству банка во главе с осужденным Виталием Авдеевым. Паи фондов недвижимости, ипотечные сертификаты, облигации «Вертолеты России-2» обменяли на акции, не имеющие реальной ценности.«Установлено ненадлежащее исполнение конкурсным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве должника, повлекшее нарушение прав и законных интересов кредиторов», – говорится в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.По состоянию на 1 апреля требования включенных в реестр кредиторов «БайкалБанка» удовлетворены лишь на 31,6%. На выплаты им направлено 2,2 млрд рублей, или 67,3 % конкурсной массы. Свыше 954 млн рублей, или 29,2 % конкурсной массы израсходовано на само конкурсное производство, включая оплату труда, юридические и бухгалтерские услуги привлеченных организаций, экспертизу документов, размещение на хранение архивов и другие цели.Фото: «Номер один»