Новый резидент Байкальской гавани построит пять гостиниц, спа-центр и спорткомплекс

Последний участок на территории ОЭЗ «Байкальская гавань» занял крупнейший инвестор ООО «Чудо Байкал». О нем ранее рассказывал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

Новый резидент планирует построить на Байкале туркомплекс, включающий гостиницы разной звездности, спа-центр и ряд объектов для занятий спортом. На текущей неделе он прошел защиту проекта в рамках совещания экспертного совета под председательством главы республики Алексея Цыденова.

Инвестор вложит в строительство туристического комплекса «Чудо Байкал» и многофункционального комплекса «Лотос» 44 млрд. рублей, будет создано более 800 новых рабочих мест.













Дизайн-проект будущего туркомплекса

- Новый инвестор начинает реализацию масштабного проекта в нашей экономической зоне на Байкале. ООО «Чудо Байкал» занял последний свободный участок в Байкальской гавани, расположенный на побережье озера – километр вдоль песчаного берега Байкала и 4 км в длину, где расположится гостинично-туристическая инфраструктура, стоимость строительства которой составит 18,2 млрд рублей, а также МФК «Лотос» за 25,4 млрд. рублей. Уставной капитал компании сформирован в размере 4,5 млрд. рублей, инвестор уже приступил к активной фазе реализации проекта, - отметил Алексей Цыденов.

Гостиничный комплекс будет включать парк-отель 5* на 200 номеров, коттеджи 5* на 120 номеров, гостевые дома 4* на 64 номера, апартаменты 4* на 180 номеров, глэмпинг 3* на 50 номеров, спа-центр с термальной зоной. А также спортивный комплекс с детским центром, зону активного отдыха (зиплайн, веревочный парк и т.п.), мотоклуб (квадроциклы, снегоходы и т.д.).

В составе многофункционального комплекса «Лотос» расположатся театр на воде, многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, театрально-цирковая арена. На сегодняшний день компания ведет работу по согласованию проектно-сметной документации.

Строительные работы планируют завершить в 2028 году.

Фото: правительство Бурятии