Экономика и бизнес 10.06.2024 в 16:48

В Бурятии открылись два туристских центра для путешественников

Оба находятся в Селенгинском районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии открылись два туристских центра для путешественников

В Бурятии открылись два новых информационных центра «Великий Чайный путь» и «Центр гостеприимного туризма «Вечный зов», сообщили в минтуризма республики.



Фото: Центр «Великий Чайный путь»

Центр «Великий Чайный путь» расположен на историческом перевале Убиенная в Селенгинском районе, где проходит знаменитый маршрут, объединяющий культуры России, Китая и Монголии. Центр предоставит информацию о достопримечательностях и услугах, а также поможет в разработке специализированных туристических программ.

Начинает работу с 10 июня, с 10:00 по 20:00.

А «Центр гостеприимного туризма „Вечный зов“» находится на дороге к популярным туристическим местам в г. Гусинозерск, по улице Привокзальная,9. Там можно будет приобрести национальные сувениры, свечи ручной работы с необычными ароматами, а также воспользоваться услугами магазина и детской комнаты.

Открывается 17 июня и работает с 8:00 до 20:00.



Фото: «Центр гостеприимного туризма „Вечный зов“»

Туристские информационные центры были возведены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

 

Фото: минтуризма РБ

 

Теги
туризм Бурятия селенгинский район

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