В Бурятии открылись два туристских центра для путешественников
В Бурятии открылись два новых информационных центра «Великий Чайный путь» и «Центр гостеприимного туризма «Вечный зов», сообщили в минтуризма республики.
Фото: Центр «Великий Чайный путь»
Центр «Великий Чайный путь» расположен на историческом перевале Убиенная в Селенгинском районе, где проходит знаменитый маршрут, объединяющий культуры России, Китая и Монголии. Центр предоставит информацию о достопримечательностях и услугах, а также поможет в разработке специализированных туристических программ.
Начинает работу с 10 июня, с 10:00 по 20:00.
А «Центр гостеприимного туризма „Вечный зов“» находится на дороге к популярным туристическим местам в г. Гусинозерск, по улице Привокзальная,9. Там можно будет приобрести национальные сувениры, свечи ручной работы с необычными ароматами, а также воспользоваться услугами магазина и детской комнаты.
Открывается 17 июня и работает с 8:00 до 20:00.
Фото: «Центр гостеприимного туризма „Вечный зов“»
Туристские информационные центры были возведены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Фото: минтуризма РБ