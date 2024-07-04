Предпринимателей Бурятии приглашают на вебинар Российского центра экспорта по логистике

Предпринимателей Бурятии приглашают на новый вебинар Российского центра экспорта по логистике. Тема вебинара: Логистические перевозки по маршрутам Север-ЮГ и Восток-Запад.

Вебинар состоится 19 июля, в 11.00 (по московскому времени). По улан-удэнскому времени, это будет в 16.00.

Во время вебинара будут затронуты проблемные моменты в организации логистики в 2024 году, будет организован режим живого диалога по вопросам слушателей, поступивших в чате вебинара, экспортеры и импортеры могут задать все интересующие вопросы.

Будут раскрыты такие темы, как:

- текущие маршруты в импорте/экспорте на коридоре «Восток-Запад»;

- обсуждение актуальных маршрутов в рамках МТК «Север-ЮГ»;

- платежные решения и доступные системы;

- принципы ведения договорной работы с подрядчиками и др.

Подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://www.exportcenter.ru/events/631084/.

Регистрация на вебинар продлится до 18 июля.

Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».



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