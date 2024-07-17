На ВЭФ Бурятия продемонстрирует туристские возможности региона

Бурятия разрабатывает сейчас концепцию наполнения павильона на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ. Форум пройдет во Владивостоке 3-6 сентября (возрастное ограничение 6+).

Напомним, сам павильон на «Улице Дальнего Востока» планируется оформить в буддийском стиле. Изогнутая крыша, напоминающая дуган, будет подсвечена в вечернее и ночное время, а ступа – символ просветления – будет установлена на вершине павильона.

Что же касается наполнения павильона, то здесь Бурятия сконцентрируется на демонстрации туристических возможностей и сохранит зону центра Восточной медицины.

Также в павильоне будет открыта галерея ремесленников Бурятии – выставка-продажа товаров народных художественных промыслов, фабрик и заводов, производящих продукцию в этническом стиле.

В павильоне будут проходить мастер-классы, выступления творческих коллективов и дегустация блюд национальной кухни. Интерактивное оборудование поможет гостям окунуться в атмосферу быта народов Бурятии и совершить экскурсию на озеро Байкал.

На выставке «Улица Дальнего Востока» будут представлены павильоны 11 регионов Дальнего Востока и федеральных министерств.

Возрастное ограничение 6+





Фото: правительство Бурятии