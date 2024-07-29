Экономика и бизнес 29.07.2024 в 17:48

Предприниматели Бурятии могут выбрать себе участок для развития туризма

Всего в республике выделено четыре участка общей площадью 121, 4 гектара
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Текст: Служба информации "Номер один"
Предприниматели Бурятии могут выбрать себе участок для развития туризма

Благодаря проекту «Земля для туризма» региональные власти и предприниматели объединяют усилия для развития туристической инфраструктуры и сохранения уникальных природных и культурных ресурсов Бурятии.

- В Бурятии выделены 4 земельных участка общей площадью 121,4 гектара, которые подходят для развития туристической деятельности, - сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Саяна Галданова.

- Проект «Земля для туризма» позволяет создать базу данных о туристических объектах и земельных участках, это отличный старт для тех, кто хочет внести свой вклад в развитие внутреннего туризма, улучшить инфраструктуру и экономику нашего региона. Уважаемые предприниматели, обратите внимание на данный сервис в случае заинтересованности в реализации своих инвестиционных проектов в сфере туризма на территории Республики Бурятия, - отметила Туяна Дугарова, заместитель министра туризма Бурятии.

Ознакомиться с доступными участками в режиме онлайн можно на сервисе «Публичная кадастровая карта» по ссылке https://pkk.rosreestr.ru.

   

Фото: Номер один

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