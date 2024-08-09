ТГК-14 проиграла суд из­-за крымчан

В Улан­-Удэ по второму кругу рассматривается скандальное дело о снижении ТГК-14 размера доплат рабочим, занятым на производстве с вредными условиями труда. Рабочие были недовольны таким решением своего работодателя. Судебные тяжбы, напомним, идут с 2020 года.Конфликт между работниками ТГК-14 и руководством компании разгорелся в конце 2020 года. Сотрудники Улан-­Удэнской ТЭЦ-1 (филиал ТГК-14) устроили голодовку. Акцию протеста вызвал трудовой спор руководства компании с первичной проф­союзной организацией. Основным требованием рабочих было присоединение к тарифному соглашению. Кроме того, работники жаловались на снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшее после проведения специальной оценки условий труда.Несколько лет назад прокуратура обратилась в суд с иском о признании действий по снижению доплат незаконными. Тогда «дело о доплатах» и рассматривалось в первый раз. В 2021 году суд первой инстанции вынес решение в пользу прокуратуры и, соответственно, рабочих.Энергетический монополист стал активно биться за отмену вердикта Фемиды и в третьей инстанции все же смог этого добиться. Коллегия судей в Кемерово постановила отменить решение райсуда и Верховного суда Бурятии и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.Какие же огрехи в решениях судей из Бурятии нашел Восьмой кассационный суд общей юрисдикции?Например, в судебном решении указали, что, возлагая на ПАО «ТГК-14» обязанность произвести перерасчет доплаты с момента ее снижения до прежнего уровня, суды нижестоящих инстанций «в резолютивной части не конкретизировали конкретную дату, с которой должен быть произведен такой перерасчет, а также не указали конкретный размер доплаты, до уровня которого должен быть произведен перерасчет».Различные гарантии, компенсации лицам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, предоставлялись ранее на основании результатов аттестации рабочих мест. Затем на смену ей пришла специальная оценка условий труда (СОУТ). По ее результатам устанавливаются классы и подклассы условий труда. Есть всероссийская методика проведения СОУТ, классификатор вредных, опасных производственных факторов, форма отчета и даже инструкция по заполнению. Все перечисленное надо соблюдать.Бурятские суды пришли к выводу, что при проведении СОУТ ТГК-14 не учла отдельные вредные факторы, которые обозначили такими при проведении прежней аттестации рабочих мест в 2013 году. С учетом показателей по ним и были установлены классы (подклассы) условий труда на рабочих местах работников ТГК-14.Фемида решила, что по результатам специальной оценки условий труда улучшение условий труда работников ответчика не зафиксировано.Кассационная инстанция упрекнула бурятские суды в том, что они «фактически переоценили результаты специальной оценки условий труда, при том, что результаты специальной оценки условий труда в установленном порядке истцами не оспаривались». Ведь такие выводы судов, по сути, указывали на допущенные нарушения при проведении специальной оценки условий труда.Но оценивать качество проведения весьма специфической работы по оценке рабочих мест должны те, кто разбирается в вопросе, то есть эксперты.К слову, когда дело пару лет назад рассматривали в Верховном суде республики, представитель ТГК-14 заявлял ходатайство о назначении по делу экспертизы. «Однако в удовлетворении данного ходатайства суд апелляционной инстанции необоснованно отказал. Со ссылкой на то, что вопросы, поставленные перед экспертом, не требуют специальных познаний», — указал суд третьей инстанции.Кроме того, ТГК-14 настаивала, что изменение размера доплаты за работу с вредными условиями труда произошло в связи с утверждением нового коллективного договора, а не из­-за снижения подклассов вредности, установленных по итогам специальной оценки условий труда в 2018 году. Судам надлежало дать оценку этому доводу энергетической компании.Таким образом, суд в Кемерово вернул дело о доплатах в суд первой инстанции в Бурятии, то есть в Железнодорожный районный суд.Когда в 2022 году рассмотрение пошло по второму кругу, прокурор продолжал настаивать на том, что размер надбавки работникам за вредные условия труда был снижен, при этом фактически условия труда не улучшались. «Проведенными по делу экспертизами установлено, что СОУТ выполнена с нарушениями, ее результаты не могут быть приняты в качестве доказательства обоснованности снижения классов и размеров доплат», — говорили представители надзорного органа.ТГК-14 же считала, что условия труда тех рабочих, в интересах которых судилась прокуратура, улучшены, а снижение доплат случилось из­-за положений нового коллективного договора.Среди работников, за которых заступилась прокуратура, были электрослесари, слесари по ремонту оборудования, машинисты, грузчики и т. д. То есть самые обычные рабочие, благодаря труду которых жители Улан­-Удэ получают отопление и горячее водоснабжение.Специальную оценку условий труда, которая оказалась в центре скандала, проводила фирма из Крыма.Как гром среди ясного неба на повторном процессе «прогремел» документ, который зафиксировал результаты проверки качества проведенной СОУТ на рабочих местах цеха тепловой автоматики и измерений, химического, котельного цехов, автомобильного гаража, турбинного цеха Улан­-Удэнской ТЭЦ-1. Суд решил проверить выводы крымской компании и назначил государственную экспертизу, ее провело Министерство экономики Республики Бурятия, и результаты потрясли.Из подготовленного заключения вытекало, например, что «…качество проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах котельного цеха, автомобильного гаража ТГК-14 не соответствует требованиям Федерального закона «О специальной оценке условий труда», государственным нормативным требованиям охраны труда.В заключении также отмечалось, что при идентификации потенциально вредных, опасных производственных факторов не учли случаи производственного травматизма и установления профзаболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на рабочем месте вредных, опасных производственных факторов.В списке упущений указано, что в нарушение требований закона эксперт, проводивший специальную оценку условий труда, не разместил в информационной системе ФГИС СОУТ сведения о произошедших на рабочих местах за последние пять лет несчастных случаях, профзаболеваниях. Более того, работодатель не передал организации, которая проводила СОУТ, необходимые сведения для проведения идентификации потенциально вредных, опасных производственных факторов на рабочих местах. И так далее.«Выявлены существенные нарушения процедуры проведения специальной оценки условий труда, безусловно, повлиявшие на ее результаты. Данные результаты, по мнению суда, работодатель не мог принять в качестве оснований к снижению классов вредности условий труда. Следовательно, действия работодателя по снижению истцам доплаты за вредные условия труда по результатам специальной оценки условий труда являлись незаконными», — констатировал Железнодорожный районный суд.Что касается довода ТГК-14 о том, что снижение размера доплат за работу во вредных условиях обусловлено условиями нового коллективного договора. Раз кассационная инстанция сказала дать ему оценку — ее дали. Утверждение признали несостоятельным.Проанализировав аргументы и факты, Фемида заключила — итоговое снижение размера доплат вызвано вовсе не новым коллективным договором. А снижением классов вредности по результатам специальной оценки условий труда, проведенной компанией из Крыма.Единственное, в чем истцу­-прокурору было отказано — это перерасчет рабочим доплаты (с момента ее снижения до прежнего уровня).ПАО «ТГК-14» представило документы, что компания уже возобновила и по настоящее время выплачивает процессуальным истцам ранее установленную надбавку. А также произвела перерасчет «вредных» выплат с момента снижения по день вынесения решения (либо по день увольнения рабочего из ТГК-14). Этот факт не оспаривал ни сам прокурор, ни рабочие, ни профсоюз.ТГК-14 вторично проиграла в первой инстанции «дело о доплатах». В нем фигурировало 18 рабочих. Но битва продолжается, решение не вступило в силу. Ответчик недавно подал апелляционную жалобу в Верховный суд.По итогам процесса осталось неясно, что теперь будет делать ТГК-14 с СОУТ, проведенной крымской фирмой. К этому документу, как выяснилось, много претензий. А энергетическая компания, вероятно, заплатила за проведение специальной оценки немалые деньги.Фото: «Номер один»