В Бурятии полным ходом идет заготовка сена и кормов на зиму

В Бурятии полным ходом идет кормозаготовительная кампания. Посевные работы в этом году были завершены вовремя. Кормовыми культурами засеяна площадь в 48,6 тыс. га (118% к уровню прошлого года).

- На сегодняшний день заготовлено сена 422,3 тыс. тонн (53,1% от плана), сенажа 7,6 тыс. тонн (38,6% от плана), силоса 6,4 тыс. тонн (33,3% от плана), - сообщили в минсельхозе Бурятии.

Лидерами среди районов по заготовке сена являются Тункинский, 80,0% от плана (59,8 тыс. тонн в физ. весе), Прибайкальский, 73,3% от плана (8,1 тыс. тонн в физ. весе); Бичурский, 72,1% от плана (49,1 тыс. тонн в физ. весе); Кабанский, 70,9% от плана (17,2 тыс. тонн в физ. весе); Закаменский, 70,4% от плана (30,9 тыс. тонн в физ. весе).

Хозяйства Бурятии в предстоящий зимне-стойловый период планируют войти с поголовьем в 376,7 тыс. условных голов (без учета свиней и кур).

Всего в регионе предстоит обеспечить заготовку 373,1 тыс. тонн кормовых единиц грубых кормов, 3,6 тыс. тонн кормовых единиц сочных кормов, 39,4 тыс. тонн кормовых единиц зернофуража.

Фото: скриншот видео, минсельхоз Бурятии