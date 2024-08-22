Предприятиям Бурятии предлагают бесплатное обучение для расширения экспорта

Как рассказали в Центре поддержки экспорта, ключевой целью программы является освоение новых рынков сбыта и расширение географии продаж предприятий-участников нацпроекта путем заключения новых экспортных контрактов на поставку продукции в страны, сохранившие полноценные торговые отношения с Россией.





Второй модуль поможет разработать конкурентоспособное предложение с учетом использования финансовых инструментов, расходов на логистику и таможню.





«Глубокая степень проработки экспортных проектов в рамках программы достигается за счет сочетания обучения, насыщенной практической отработки и индивидуального межмодульного сопровождения. В его ходе специально подготовленные наставники (эксперты-практики в сфере ВЭД) помогают предприятию пройти все шаги по циклу экспортного проекта и избежать распространенных ошибок, в том числе благодаря новым блокам программы по специфике взаимодействия с партнерами из дружественных стран», - сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии.





При этом обучение по программе является бесплатным. Расходы берет на себя федеральный бюджет.





В случае положительного решения предприятия, ему необходимо пройти регистрацию на сайте Школы экспорта РЭЦ (предприятие, которое ранее принимало участие в программе, не может повторно зарегистрироваться и пройти обучение).



