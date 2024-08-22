Экономика и бизнес 22.08.2024 в 09:33
Предприятиям Бурятии предлагают бесплатное обучение для расширения экспорта
Программа поможет заключить новые экспортные контракты расширить географию продаж
Текст: Иван Иванов
В Бурятии Центр поддержки экспорта продолжает реализацию программы «Акселератор экспортного роста». Она предназначена для развития экспортного потенциала предприятий – участников национального проекта «Производительность труда».
Для этого предприятиям предлагается пройти точечную подготовку по трем модулям, каждый из которых ляжет в основу алгоритма выхода на новые рынки.
Первый модуль посвящен подготовке предприятия к экспорту и охватывает три основополагающих элемента экспортного проекта – анализ рынков, подготовка и адаптация продукта, поиск покупателя.
Третий модуль поможет учесть требования валютного законодательства и экспортного контроля, познакомит со спецификой выхода на экспорт, особенностями взаимодействия и сотрудничества с рядом дружественных стран.
Новые блоки освещают тематику ведения экспортной деятельности в условиях санкционного давления, получения сертификации и разрешений для экспорта, а также продвижения товаров и услуг на территориях дружественных стран.
Как отмечают в Центре поддержки экспорта, эффективность «Акселератора экспортного роста» подтверждается контрактами предприятий, ранее участвовавших в программе. Так, в 2018-2023 годах в программе приняло участие 867 предприятий, из которых более 20% заключили 511 экспортных контрактов на сумму более 26,3 млрд. рублей.
Ближайшие даты обучения по программе для двух параллельных потоков:
Первый поток (1 модуль – 28-30 августа, 2 модуль – 19-20 сентября, 3 модуль – 14-15 октября);
Второй поток (1 модуль – 11-13 сентября, 2 модуль – 7-8 октября, 3 модуль – 28-29 октября).
Обучение и межмодульное сопровождение будет осуществляться в онлайн-формате.
Более подробную информацию, а также консультации по всем вопросам участия в программе можно получить у старшего эксперта по организации обучения Школы экспорта РЭЦ Романа Буцыкина, тел. 8 (495) 937-47-47 (д. 1333 или д. 6675), 8 (915) 379-68-20, butsykin@exportcenter.ru.
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Как рассказали в Центре поддержки экспорта, ключевой целью программы является освоение новых рынков сбыта и расширение географии продаж предприятий-участников нацпроекта путем заключения новых экспортных контрактов на поставку продукции в страны, сохранившие полноценные торговые отношения с Россией.
Для этого предприятиям предлагается пройти точечную подготовку по трем модулям, каждый из которых ляжет в основу алгоритма выхода на новые рынки.
Первый модуль посвящен подготовке предприятия к экспорту и охватывает три основополагающих элемента экспортного проекта – анализ рынков, подготовка и адаптация продукта, поиск покупателя.
Второй модуль поможет разработать конкурентоспособное предложение с учетом использования финансовых инструментов, расходов на логистику и таможню.
Третий модуль поможет учесть требования валютного законодательства и экспортного контроля, познакомит со спецификой выхода на экспорт, особенностями взаимодействия и сотрудничества с рядом дружественных стран.
«Глубокая степень проработки экспортных проектов в рамках программы достигается за счет сочетания обучения, насыщенной практической отработки и индивидуального межмодульного сопровождения. В его ходе специально подготовленные наставники (эксперты-практики в сфере ВЭД) помогают предприятию пройти все шаги по циклу экспортного проекта и избежать распространенных ошибок, в том числе благодаря новым блокам программы по специфике взаимодействия с партнерами из дружественных стран», - сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии.
Новые блоки освещают тематику ведения экспортной деятельности в условиях санкционного давления, получения сертификации и разрешений для экспорта, а также продвижения товаров и услуг на территориях дружественных стран.
Как отмечают в Центре поддержки экспорта, эффективность «Акселератора экспортного роста» подтверждается контрактами предприятий, ранее участвовавших в программе. Так, в 2018-2023 годах в программе приняло участие 867 предприятий, из которых более 20% заключили 511 экспортных контрактов на сумму более 26,3 млрд. рублей.
При этом обучение по программе является бесплатным. Расходы берет на себя федеральный бюджет.
Ближайшие даты обучения по программе для двух параллельных потоков:
Первый поток (1 модуль – 28-30 августа, 2 модуль – 19-20 сентября, 3 модуль – 14-15 октября);
Второй поток (1 модуль – 11-13 сентября, 2 модуль – 7-8 октября, 3 модуль – 28-29 октября).
Обучение и межмодульное сопровождение будет осуществляться в онлайн-формате.
В случае положительного решения предприятия, ему необходимо пройти регистрацию на сайте Школы экспорта РЭЦ (предприятие, которое ранее принимало участие в программе, не может повторно зарегистрироваться и пройти обучение).
Более подробную информацию, а также консультации по всем вопросам участия в программе можно получить у старшего эксперта по организации обучения Школы экспорта РЭЦ Романа Буцыкина, тел. 8 (495) 937-47-47 (д. 1333 или д. 6675), 8 (915) 379-68-20, butsykin@exportcenter.ru.
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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