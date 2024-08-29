Регуляторное соглашение — выход из финансового тупика для энергосистемы Бурятии

В Бурятии началось общественное обсуждение проекта Регуляторного соглашения между правительством республики и филиалом «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» на 2025-2034 гг.— Ни для кого не секрет, что износ оборудования электросетей в Бурятии составляет порядка 80%. В течении многих лет энергетика финансировалась по остаточному принципу. Но в последние годы проблема резко обострилась. Сети строились из расчета на частный дом, плитку и пару лампочек. Сейчас же люди так жить не хотят. Вместо дачных домиков частный сектор застроен двухэтажными коттеджами, население увеличилось в разы, да и современные электроприборы потребляют гораздо больше энергии. Если так будет продолжаться, сети не выдержат. Срочно нужна модернизация и здесь остро встает проблема финансирования. Регуляторное соглашение — одно из рациональных и наиболее эффективных решений в нашей ситуации, — отметил директор филиала «Бурятэнерго» Сергей Козлов.В соответствии с проектом для населения ничего не изменится. Тариф, как и прежде, будет индексироваться на 3–4% в год. Немного увеличится лишь тариф на передачу электроэнергии для бизнеса. Но за счет того, что соглашение предполагается заключить на длительный срок – 10 лет, рост тарифа будет незначительным. Взамен же филиал «Бурятэнерго» возьмет на себя обязательства по повышению качества электроснабжения. Уже разработана программа повышения надежности, которая предусматривает реконструкцию 11 крупных и наиболее перегруженных подстанций мощностью 165 МВА, обновление 181 км воздушных линий, закупку 194 единиц спецтехники, модернизацию 4 дизельных электростанций и ликвидацию просрочки по договорам льготного техприсоединения потребителей (сейчас таких просрочек более 6,5 тыс.). По прогнозам специалистов, реализация программы повышения надежности позволит снизить количество аварийных отключений на 13%, а уровень износа сетей с 84% до 59%.— Электросетевой комплекс Бурятии нуждается в обновлении. Это очевидно всем. Энергетика — такая отрасль, на которой держится все. Дальше тянуть некуда и нужно принимать меры уже сейчас, — отметил Вячеслав Подлеснов, зампредседателя Совета старейшин при главе Бурятии.Подтверждением того, что так жить дальше нельзя, стала зима прошлого года, когда количество аварийных отключений выросло на 22% (зимой 2022 — 2023гг. было зафиксировано 1115 отключений, а в период 2023 — 2024 гг. уже 1364). Причиной стал износ и перегруз сетей.За счет того, что соглашение планируется подписать на длительный срок, повышение пройдет постепенно и не станет непосильной нагрузкой. На полученные средства энергетики смогут решить самые наболевшие проблемы. Конечно, это произойдет не сразу, потребуется два–три года, чтобы увидеть эффект, но, если не подписать соглашение сейчас, ситуация продолжит ухудшаться.Фото: Татьяна Рощина