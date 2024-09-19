Предпринимателям Бурятии расскажут, как развиваться через госзакупки

Как принять участие в государственных и муниципальных закупках? Что такое машиночитаемая доверенность и как ее применять? Какие произошли изменения в законодательстве о контрактной системе для субъектов малого предпринимательства? Что такое закупки малого объема?

Об этом и многом другом предпринимателям расскажут в центре «Мой бизнес» 20 сентября.

Ждем представителей малого и среднего предпринимательства Бурятии, а также всех заинтересованных в начале предпринимательской деятельности. Участники получат инструменты, которые помогут принять участие в госзакупках.

Приглашенные эксперты расскажут о возможностях развития бизнеса через участие в закупках.

Темы выступлений:

- «Порядок получения услуги по размещению предпринимателей на электронных торговых площадках в центре «Мой бизнес», Кушнарева Ирина Михайловна, тендерный специалист ООО ИТ-Экспресс.

- «Основные аспекты участия в закупках для потенциальных участников закупок в 2024 году», Нимаева Евгения Германовна, начальник юридического отдела Республиканского агентства по государственным закупкам.

- «Открывая новые горизонты бизнеса: Преимущества работы на Торговом портале ЭТП ГПБ для поставщиков и производителей Республики Бурятия», Несякин Виктор Александрович, руководитель управления по развитию электронного торгового портала ЭТП ГПБ.

- Как стать участником закупок: от регистрации участников в ЕИС в сфере закупок до работы на электронных площадках, Анисимова Надежда Бабудоржиевна, региональный представитель в республике Бурятия АО «Сбербанк-АСТ».

Организатор: Республиканское агентство по государственным закупкам совместно с представителями Электронных торговых площадок «Газпромбанк», «Сбер-АСТ», при поддержке Центра предпринимательства «Мой Бизнес».

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://msp03.ru/calendar-events/seminar-uchastie-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-zakupkakh-dlya-predstaviteley-msp_16617/

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: loon.site