Экономика и бизнес 26.09.2024 в 17:11

Предпринимателей Бурятии приглашают принять участие в вебинаре «Преимущества и особенности бондовой зоны в г. Далянь»

На вебинаре расскажут о том, как выгодно продавать российские товары в Китае
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Текст: Служба информации "Номер один"
Предпринимателей Бурятии приглашают принять участие в вебинаре «Преимущества и особенности бондовой зоны в г. Далянь»

Предпринимателей Бурятии приглашают принять участие в вебинаре «Преимущества и особенности бондовой зоны в г. Далянь» (возрастное ограничение 18+).

- 27 сентября в 10:00 (по московскому времени) состоится онлайн-вебинар на тему «Преимущества и особенности бондовой зоны в г. Далянь для продвижения товаров «Сделано в России», - сообщили в Российском центре экспорта.

Приём заявок и документов на участие в данном мероприятии осуществляется до 26 сентября 2024 г.включительно.

- Российский экспортный центр, совместно с Управлением коммерции города Далянь, провинции Ляонин (Китайская Народная Республика), а также партнером франшизы «Сделано в России» компанией «Tieyue Yiheng (Dalian) Development» расскажут о преимуществах и возможностях бондовой зоны города Далянь для продажи российской продукции, специальных условиях по продаже и реализации товаров на территории порта Далянь, а также о льготных возможностях для открытия филиалов, представительств и локализации производства российских компаний, - сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии.

Вы сможете получить ответы на эти и заранее направленные вами вопросы, а также уточнить перспективы Вашей компании для последующего выхода на китайский рынок с целью заключения экспортных контрактов.

Регистрация на онлайн-вебинар проходит на сайте Российского экспортного центра по ссылке: https://www.exportcenter.ru/events/659530/

На сайте РЭЦ можно ознакомиться с рядом полезных мероприятий для предпринимателей и также на них зарегистрироваться.

Справки по телефону: Центр поддержки экспорта Бурятии, адрес: г. Улан – Удэ, ул. Смолина, 65, телефоны тел. 8-800-30-30-123 (доп. 126).

Гылыпкылов Руслан Юрьевич +7 9021 61 34 81

Электронная почта: export@msp03.ru

Мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Возрастное ограничение 18+


Фото: Российский экспортный центр

 

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