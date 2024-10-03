Экономика и бизнес 03.10.2024 в 14:43

Жители Бурятии выбирают Москву

На долю столицы страны приходится почти половина всего пассажиропотока
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии выбирают Москву
В Улан-Удэ аэропорт «Байкал» подвел итоги работы за 9 месяцев этого года. Как сообщили в компании, за это время воздушная гавань обслужила почти 583 тысячи пассажиров, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года.

Особой популярностью у пассажиров пользуются Москва – на нее приходится почти половина всего пассажиропотока (48,2%). На втором месте Новосибирск (17,3%), на третьем – Иркутск (8,3%). Далее следуют Красноярск (5,3%) и Владивосток (3,9%).

Что касается лидеров по росту пассажиропотока, то рекордсменами здесь стали Иркутск (+70%) и Красноярск (+56%).

Также аэропорт «Байкал» активно используется для грузоперевозок. За девять месяцев 2024 года там обработали более 9 тысяч тонн грузов.


Фото: «Номер один», инфографика – аэропорт «Байкал»

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