Жители Бурятии выбирают Москву

Также аэропорт «Байкал» активно используется для грузоперевозок. За девять месяцев 2024 года там обработали более 9 тысяч тонн грузов.





В Улан-Удэ аэропорт «Байкал» подвел итоги работы за 9 месяцев этого года. Как сообщили в компании, за это время воздушная гавань обслужила почти 583 тысячи пассажиров, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года.Особой популярностью у пассажиров пользуются Москва – на нее приходится почти половина всего пассажиропотока (48,2%). На втором месте Новосибирск (17,3%), на третьем – Иркутск (8,3%). Далее следуют Красноярск (5,3%) и Владивосток (3,9%).Что касается лидеров по росту пассажиропотока, то рекордсменами здесь стали Иркутск (+70%) и Красноярск (+56%).Фото: «Номер один», инфографика – аэропорт «Байкал»