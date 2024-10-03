Экономика и бизнес 03.10.2024 в 16:58
Угольное месторождение в Бурятии включили в ТОР
В его разработку планируют вложить свыше 13 млрд рублей
Текст: Андрей Константинов
Правительство России расширило границы территории опережающего развития «Бурятия» для запуска нового инвестиционного проекта по освоению Окино-Ключевского буроугольного месторождения. Его уголь необходим для работы Гусиноозерской ГРЭС, которая обеспечивает электроэнергией Бурятию и соседние регионы, а также часть Монголии. Кроме того, разработка этого разреза позволит наладить теплоснабжение Гусиноозерска.
Предполагается, что инвестор закончит создание предприятия в 2028 году. Максимальная мощность его работы может достигать 3,8 млн тонн бурого угля в год.
Также за счет частных инвестиций планируется построить железнодорожные пути протяженностью около 80 км. Они свяжут месторождение со станцией Харанхой Восточно-Сибирской железной дороги. Общий объем инвестиций в проект составит 13,2 млрд рублей.
Фото: «Номер один»
Предполагается, что инвестор закончит создание предприятия в 2028 году. Максимальная мощность его работы может достигать 3,8 млн тонн бурого угля в год.
Также за счет частных инвестиций планируется построить железнодорожные пути протяженностью около 80 км. Они свяжут месторождение со станцией Харанхой Восточно-Сибирской железной дороги. Общий объем инвестиций в проект составит 13,2 млрд рублей.
Фото: «Номер один»
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