Минимущества Бурятии опубликовало список приватизируемых объектов

4 объекта незавершенного строительства (площадью 7368, 1 кв.м., 785,6 кв.м., 117,5 кв.м., 3940,1 кв.м., степень готовности 80%) по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Красный Яр.





Бывшее пожарное депо площадью 252,9 кв. м с земельным участком 654 кв.м. по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Унэгэтэй, ул. Заводская, д. 1.





Склад двойного назначения 153,1 кв. м. с земельным участком 222 кв. м. по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Советская, 18.







Нежилое помещение общей площадью 50,5 кв. м в ТЦ «Гвоздь» (здание после пожара) по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5, литера А, пом. 59, 59А, 59Б, 59В, 60.





Нежилое помещение общей площадью 647,7 кв. м в ТЦ «Гвоздь» (здание после пожара) с кадастровым номером 03:24:032705:209 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5.





Здание столовой площадью 520,6 кв. м с земельным участком 8,9 га по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, пгт. Заиграево, СОЛ им. Ю. Гагарина.









Минимуществом Республики Бурятия постоянно проводится работа по повышению эффективности использования государственного имущества. В ходе проверок и инвентаризации выявляется неиспользуемое и непрофильное государственное имущество. Для вовлечения в хозяйственный оборот объекты включаются в прогнозный план приватизации республиканского имущества.Так в план приватизации республиканского имущества на 2024 год включены следующие объекты недвижимости, расположенные в городе Улан-Удэ, Заиграевском, Кабанском, Прибайкальском районах нашей республики:Подробную информацию об объектах и условиях продажи можно получить в Минимуществе Республики Бурятия по телефону 8 (3012) 21-85-99 или на сайтах:Фото: freepik.com