Экономика и бизнес 08.10.2024 в 17:21

Минимущества Бурятии опубликовало список приватизируемых объектов

Выставленная на продажу недвижимость расположена в Улан-Удэ и районах республики
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Текст: Иван Иванов
Минимущества Бурятии опубликовало список приватизируемых объектов
Минимуществом Республики Бурятия постоянно проводится работа по повышению эффективности использования государственного имущества. В ходе проверок и инвентаризации выявляется неиспользуемое и непрофильное государственное имущество. Для вовлечения в хозяйственный оборот объекты включаются в прогнозный план приватизации республиканского имущества.

Так в план приватизации республиканского имущества на 2024 год включены следующие объекты недвижимости, расположенные в городе Улан-Удэ, Заиграевском, Кабанском, Прибайкальском районах нашей республики:

4 объекта незавершенного строительства (площадью 7368, 1 кв.м., 785,6 кв.м., 117,5 кв.м., 3940,1 кв.м., степень готовности 80%) по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Красный Яр.


Бывшее пожарное депо площадью 252,9 кв. м с земельным участком 654 кв.м. по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Унэгэтэй, ул. Заводская, д. 1.


Склад двойного назначения 153,1 кв. м. с земельным участком 222 кв. м. по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Советская, 18.


 
Нежилое помещение общей площадью 50,5 кв. м в ТЦ «Гвоздь» (здание после пожара) по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5, литера А, пом. 59, 59А, 59Б, 59В, 60.


Нежилое помещение общей площадью 647,7 кв. м в ТЦ «Гвоздь» (здание после пожара) с кадастровым номером 03:24:032705:209 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5.


Здание столовой площадью 520,6 кв. м с земельным участком 8,9 га по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, пгт. Заиграево, СОЛ им. Ю. Гагарина.



Подробную информацию об объектах и условиях продажи можно получить в Минимуществе Республики Бурятия по телефону 8 (3012) 21-85-99 или на сайтах:

https://egov-buryatia.ru/mizo/activities/torgi/notice/

https://torgi.gov.ru

https://burzakup.ru/Competition/Competition_View.aspx?FZ=PUBLIC&amp;NotType=205

https://www.sberbank-ast.ru/

Фото: freepik.com
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недвижимость приватизация

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