Бурятия спасает топливную отрасль

Делегация Народного Хурала Республики Бурятия во главе с председателем парламента посетила Тугнуйский угольный разрез. В ходе рабочего визита депутаты комитета по экономической политике, природопользованию и экологии обсудили стратегические вопросы. Ключевым стало рассмотрение перспектив дальнейшего развития региональной угольной отрасли.Выездное заседание профильного комитета состоялось на базе горнодобывающего предприятия «Разрез Тугнуйский», которое входит в группу компаний акционерного общества «СУЭК» и занимается добычей каменного угля открытым способом. Депутаты обсудили с генеральным директором Юрием Андреевым ряд вопросов, направленных на обеспечение внутреннего рынка готовой товарной продукцией в виде твердого топлива, идущего на снабжение социальных объектов, а также возможность финансовой поддержки для дальнейшего развития угольной отрасли.«В ходе поездки мы посетили два крупнейших угольных месторождения - это Тугнуйский угольный разрез в Мухоршибирском районе и Окино-Ключевский в Бичурском. Нам продемонстрировали новую технику - БелАЗы грузоподъемностью 220 тонн. В том числе мы ознакомились с новыми экскаваторами Bucyrus, которые используют для погрузки горных пород. Масштабы действительно впечатляют. Неспроста Тугнуйский угольный разрез входит в тройку крупнейших угольнодобывающих предприятий России. Он стабильно показывает высокие темпы добычи, из года в год наращивая объемы производства. Именно поэтому оно несет серьезную ответственность. Социально-экономическое развитие поселка Саган-Нур, да и всего Мухоршибирского района напрямую зависит от успеха данной компании», - поделился председатель комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию и экологии Иннокентий Вахрамеев.«Разрез Тугнуйский» - одно из предприятий региона, применяющее принцип ответственного недропользователя. Оно оснащено современным оборудованием, высокопроизводительной техникой и новейшими технологиями отработки месторождения. Также на нем используются высокотехнологичные методы планирования как производства, так и управления в целом.Помимо угольных месторождений, делегация также ознакомилась с Тугнуйской обогатительной фабрикой, которая функционирует в режиме «нон-стоп» и является опасным производственным объектом. Некоторые из представленных на ней профессий попадают под категорийность. Работает на ней порядка 577 человек, из которых 50% - женщины.«Если говорить о работе предприятия, то реализована она на высшем уровне. Основная часть продукции поставляется в Азиатско-Тихоокеанский регион: Вьетнам, Китай и так далее. Уголь с данного разреза в том числе поставляется на наш внутренний рынок, тем самым обеспечивая работу нашей ТГК-14. Нам важно, чтобы данное предприятие было прибыльным», - сказал председатель Народного Хурала Владимир Павлов.Председатель особо отметил тот факт, что акционерное общество «Разрез Тугнуйский» является крупнейшим налогоплательщиком нашего региона. Такой многообещающий статус может сыграть важную роль, особенно в момент принятия главного финансового документа республики - закона о бюджете.«Наш двухдневный рабочий визит завершился круглым столом, на котором мы обсудили дальнейшие перспективы развития угольной отрасли. Поднимались вопросы, возникающие у самого предприятия при реализации непосредственно своей деятельности. Чтобы как-то их урегулировать и найти пути решения поставленных задач, мы рассмотрели варианты развития Мухоршибирского района при поддержке регионального правительства в тандеме с акционерным обществом «Разрез Тугнуйский», - объяснил депутат Народного Хурала Максим Исмагилов.На сегодняшний день главной проблемой градообразующего предприятия является дефицит кадров, что напрямую влияет на качество производственного процесса. А для того, чтобы решить эту проблему, необходимо создать для людей комфортные условия проживания.«Да, у нас имеются определенные нерешенные задачи, которые складываются ввиду отсутствия квалифицированных кадров и трудовых ресурсов. Пока что мы вынуждены увеличивать долю вахтового персонала. Наше предприятие активно сотрудничает с вузами и ссузами нашей республики, развивает Мухоршибирский филиал Байкальского колледжа недропользования, однако кадровый голод все еще остается», - констатировал генеральный директор Юрий Андреев.Руководство акционерного общества «Разрез Тугнуйский» понимает, что для привлечения и удержания рабочего персонала необходима полномасштабная поддержка всей социальной инфраструктуры. Для этого предприятие не только рассчитывает на поддержку региональной власти, но и рассматривает возможность сотрудничества с федеральной.«Обеспечение кадрами - это важный момент. Мы считаем, что в школах просто необходимо проводить профориентацию. Стоит поднять ее на более высокий уровень, чтобы она стала полноценной системной работой и приносила свои плоды. Мыслить нужно стратегически», - подчеркнул депутат Владимир Павлов. - Нужно расширить географию на максимальное количество школ, в том числе на городские. Также стоит связаться со всеми учебными заведениями, где готовят горных специалистов, и даже, возможно, переговорить с родителями этих детей. Сообщить им о том, что предприятие гарантированно готово принимать к себе этих выпускников».«В рамках комплексного развития сельских территорий мы планируем реализовать проект: построить модульные здания детской школы искусств и детской консультации, полномасштабно заняться коммунальной инфраструктурой, а также решить вопросы с ремонтом дорог местного значения. Работы уже ведутся, но только частично. Происходит это благодаря поддержке компании «СУЭК». Сейчас поселение участвует в двух программах: «1000 дворов» и «Формирование комфортной городской среды». Суммы, выделяемые федеральным бюджетом, минимальные, но помощь Сибирской угольной энергетической компании спасает положение. Также мы сейчас рассматриваем вариант строительства дома для специалистов бюджетной сферы», - подытожил Максим Исмагилов.Если говорить простыми словами, то до конца текущего года должен появиться документ с прописанными рекомендациями и долей, которую компания «СУЭК» может вложить в тот или иной проект.Фото: «Номер один»