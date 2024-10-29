Рост потребления электроэнергии грозит жителям Бурятии отключениями

В Бурятии уже несколько лет подряд наблюдается резкий рост потребления электроэнергии. Если за 9 месяцев 2023 года потребление электроэнергии жителями частного сектора по Бурятии составляло 606,4 млн кВтч, то в 2024 году - уже 706,5 млн кВтч. Рост потребления составил 16,5%. Такой скачок грозит жителям аварийными отключениями в зимний период.Изношенные электросети, которые строились в 70 - 80 гг., с трудом справляются с резко возрастающими в зимний период нагрузками. Тем более что с каждым годом износ все больше увеличивается, а нагрузки, напротив, возрастают. А значит, растет и аварийность. Примером стали крупные отключения прошлой зимой в 100-х кварталах и на Левом берегу.Чтобы избежать выхода из строя электрооборудования из-за перегрузок, энергетики вынуждены будут ограничивать потребление электроэнергии. Текущие ремонты, на которые только в 2024 году было направлено 600 млн, проблему не решают. Требуется не просто ремонт, а глубокая модернизация, строительство новых современных подстанций и общее обновление электросетевого комплекса Бурятии. Особенно остро вопрос стоит в Улан-Удэ.— Население Улан-Удэ и его окрестностей, да и других крупных населенных пунктов Бурятии постоянно растет. Электричество становится все более востребованным и удобным источником обогрева домов. Многие переходят на электроотопление, устанавливают электробатареи, теплые полы и так далее, даже не уведомив РЭС, а просто приобретая необходимое в магазине. Чрезмерные нагрузки на неподготовленные сети приводят к росту аварийности, снижению качества электроснабжения и риску возникновения пожаров из-за несоответствия электропроводки, — рассказал директор филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Сергей Козлов.К сожалению, существующего финансирования, заложенного в тариф, хватает только на текущий ремонт, но не на глобальную модернизацию. По подсчетам энергетиков, чтобы обновить энергосистему, требуется минимум 17,2 млрд рублей, а взять единовременно такую сумму негде. Наиболее простым выходом из положения может стать заключение регуляторного соглашения, предусматривающего дополнительное финансирование на обновление электросетей, как это сделали в Кемеровской области в этом году. В Бурятии подписание регуляторного соглашения планируется в 2026 году. Но пока ситуация очень сложная.Учитывая все это, энергетики просят жителей рационально использовать электроэнергию в период холодов, не включать одновременно в сеть мощные энергоприборы и воздержаться от установки электрокотлов и теплых полов без соответствующей подготовки электросетей.Инфографика: «Бурятэнерго»