«ТимлюйЦемент» посетили представители министерства экономики Бурятии

В рамках «Дня экономики» в Кабанском районе ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») посетили представители республиканского министерства экономики. Экскурсия на завод стала заключительным этапом мероприятия.Делегацию из 18 гостей возглавили заместители министра экономики Республики Бурятия Вячеслав Хингелов и Арсалан Ниндаков. МО «Кабанский район» представлял заместитель руководителя администрации по экономике и финансам Сергей Поломошин.Визит начался с посещения корпоративного музея, где гостям рассказали об истории завода и показали видеоролик, посвященный технологии производства цемента. Управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков сообщил о реализации инвестиционных проектов на предприятии. В их числе – обновление парка спецтехники, реконструкция сырьевых мельниц № 3 и 4, перевод сырьевой мельницы № 5 на помол цемента, запуск вращающейся печи № 2 в работу после длительного простоя. Кроме того, руководитель подробно рассказал о мерах поддержки заводчан, в частности, о различных выплатах (к отпуску, за выслугу лет, вновь принятым сотрудникам и т. д.) и программах добровольного медицинского страхования.«Люди – наше всё. Без коллектива профессионалов невозможно представить работу Тимлюйского цементного завода. В конечном счете всё, что мы делаем, мы делаем для людей», – подчеркнул управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.Мероприятие продолжила экскурсия в основные производственные цеха («Помол», «Обжиг», «ОТК и лаборатория»), которую провел директор по производству ООО «ТимлюйЦемент» Алексей Помазкин. Во время экскурсии представители минэкономики Бурятии задавали уточняющие вопросы о производстве цемента и контроле качества выпускаемой продукции. По завершении мероприятия гости поделились впечатлениями.«В рамках «Дня экономики» в Кабанском районе мы посетили Тимлюйский цементный завод. Масштаб предприятия, работа технологического оборудования производят впечатление! Реализуются крупные инвестиционные проекты, обновляется спецтехника, ведется переоснащение цехов. Радует, что предприятие совершенствуется и обеспечивает потребность в развитии экономики республики», – отметил заместитель министра экономики Республики Бурятия Арсалан Ниндаков.