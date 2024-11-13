Экономика и бизнес 13.11.2024 в 11:56
Компаниям из Бурятии облегчили поиск партнеров в Китае
Сделать это теперь можно через мессенджер
Текст: Иван Иванов
По состоянию на 1 ноября уже пять компаний из Бурятии зарегистрировались в мини-программе MADE IN RUSSIA на базе мессенджера WeChat. Как сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии, теперь для них поиск китайских партнеров стал еще проще.
Эта платформа предоставляет большие возможности для установления новых деловых контактов, проведения переговоров без привлечения переводчика, продажи своих товаров и услуг в Китай, а также изучения продукции ряда китайских и отечественных компаний.
Процедуру создания профиля прошли производственные компании и туроператоры ООО «Рог Изобилия», ООО «Три Кита», ООО «Восток Плюс», ООО «Сибирский кедр» и ООО «Байкальский партнер».
Предприниматели, желающие зарегистрироваться в этой программе, могут обратиться за помощью в Центр поддержки экспорта Бурятии.
Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
Эта платформа предоставляет большие возможности для установления новых деловых контактов, проведения переговоров без привлечения переводчика, продажи своих товаров и услуг в Китай, а также изучения продукции ряда китайских и отечественных компаний.
Процедуру создания профиля прошли производственные компании и туроператоры ООО «Рог Изобилия», ООО «Три Кита», ООО «Восток Плюс», ООО «Сибирский кедр» и ООО «Байкальский партнер».
Предприниматели, желающие зарегистрироваться в этой программе, могут обратиться за помощью в Центр поддержки экспорта Бурятии.
Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».