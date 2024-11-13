Компаниям из Бурятии облегчили поиск партнеров в Китае

По состоянию на 1 ноября уже пять компаний из Бурятии зарегистрировались в мини-программе MADE IN RUSSIA на базе мессенджера WeChat. Как сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии, теперь для них поиск китайских партнеров стал еще проще.Эта платформа предоставляет большие возможности для установления новых деловых контактов, проведения переговоров без привлечения переводчика, продажи своих товаров и услуг в Китай, а также изучения продукции ряда китайских и отечественных компаний.Процедуру создания профиля прошли производственные компании и туроператоры ООО «Рог Изобилия», ООО «Три Кита», ООО «Восток Плюс», ООО «Сибирский кедр» и ООО «Байкальский партнер».Предприниматели, желающие зарегистрироваться в этой программе, могут обратиться за помощью в Центр поддержки экспорта Бурятии.Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».