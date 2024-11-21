Экономика и бизнес 21.11.2024 в 16:11

В лабораторию Тимлюйского цементного завода поступило новое оборудование

Оно позволит поддерживать качество продукции завода на высоком уровне
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Текст: Иван Иванов
В лабораторию Тимлюйского цементного завода поступило новое оборудование
Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
В ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») продолжается модернизация лаборатории. В отделениях испытательного центра установлены и запущены в работу автоматический прибор «Вика» для определения сроков схватывания цемента и петрографический комплекс «Клинкер С7».

Как сообщили в пресс-службе компании, прибор «Вика» в отделе физико-механических испытаний позволяет проводить одновременный анализ шести образцов готовой продукции. Цементное тесто помещается в специальные формы (кольца), в которые через равные промежутки времени погружается игла. После каждого погружения она очищается. Прибор позволяет автоматически регистрировать начало, конец схватывания цемента. Данные анализируются с помощью компьютера и выводятся на монитор в виде графиков.

Петрографический комплекс «Клинкер С7», установленный в аналитическом отделе лаборатории, состоит из высокоточного отрезного станка для гранул клинкера TableCut 200, модульной системы автоматической подготовки аншлифа клинкера Alpha 600 и анализатора фрагментов микроструктуры твердых тел «Клинкер С7» – микроскопа с цифровой цветной микроскопной видеокамерой и управляющей станцией SIAMS Visual Station.

«Изучение микроструктуры клинкера (полуфабриката цемента) позволяет нам получать ценные сведения о ходе технологического процесса, – поясняет главный технолог Евгений Портнягин. – Благодаря петрографическому анализу мы с высокой точностью можем определить минералогический состав и особенности кристаллической структуры клинкера, а от этого, в свою очередь, напрямую зависят качественные характеристики готового цемента. По результатам анализа мы можем корректировать состав сырьевой смеси, режим обжига – другими словами, управлять качеством будущего продукта».

«Заводская лаборатория контролирует свойства технологических материалов на каждом этапе производства цемента, – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Использование современного лабораторного оборудования позволит нам и дальше поддерживать качество продукции завода на стабильно высоком уровне».
Теги
тимлюйский цементный завод

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