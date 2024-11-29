Экономика и бизнес 29.11.2024 в 16:30

Открыто движение на двух объектах БАМа в Иркутской области и Бурятии

Строителями возведено 12 железобетонных мостов и проложено 9 водопропускных труб
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Текст: Иван Иванов
Открыто движение на двух объектах БАМа в Иркутской области и Бурятии
На Восточно-Сибирской железной дороге открыто движение по двухпутной вставки на участке Огдында – Агней (Бурятия) и новым вторым путям на участке Суринья - Кунерма (Иркутскаяобласть). Работы велись в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Общая протяженность вновь уложенных путей составила 17,2 км, установлено 8 стрелочных перевода, 365 опор контактной сети, более 91 км сетей связи, сигнализации, централизации и  блокировки.Новые объекты оборудованы современной отечественной микропроцессорной централизацией системы МПЦ-ЭЛ.

Территория, где пролегают новые пути, относится к району глубокого сезонного промерзания грунтов в осенне-зимний период, а также подвержена постоянному подтоплению в весенне-летнее время, поэтому строителями было возведено 12 железобетонных мостов и проложено 9 водопропускных труб.

Завершение модернизации на линии Лена – Хани, на которых находятся построенные объекты позволит увеличить провозную способность БАМа в границах ВСЖД к концу 2024 года до 51,2 млн тонн грузов.

Фото: company.rzd.ru
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