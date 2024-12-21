«Аэропорт – отражение экономики региона»

Совсем недавно в столицу Бурятии вновь пришел «Аэрофлот», который будет летать по направлению «Улан-Удэ – Москва». Также сравнительно недавно открылся новый терминал внутренних линий. Об этом, а также о том, что будет со старым зданием аэровокзала, какие новые направления могут появиться для жителей Бурятии и как авиакомпании принимают решение об открытии нового рейса, Дмитрий Гармаев рассказал «Номер один».Напомним, 20 ноября в международном аэропорту «Байкал» состоялось официальное открытие пассажирского терминала. В новом здании сотрудники аэропорта могут обслуживать до 400 пассажиров в час. Все рейсы внутренних воздушных линий с 21 ноября обслуживаются теперь здесь. Аэровокзал построен в форме традиционной буддийской пагоды, воплощая богатую культуру и колорит республики.- Мы с гордостью можем сказать, что в новом терминале создана новая мозаика, выполненная Юрием Ендоновичем Мангадановым. Она называется «Гостеприимная Бурятия». Идея переноса старого панно «Рыбаки на Байкале», выполненного Джейраном Улановым, принадлежит генеральному директору холдинга «Новапорт» Евгению Якировичу Янкилевичу. Он увидел это панно и оценил его историческую значимость. Мы планировали оставить его в секторе международных рейсов. Однако с учетом отсутствия международных рейсов на данный момент мы решили отреставрировать панно и перенести его в багажное отделение нового аэровокзала. Эта мозаика появилась в 1983 году и стала неотъемлемой частью нашего аэропорта.- Старый аэровокзал продолжает выполнять функции международного пункта пропуска, фактически являясь государственной границей Российской Федерации. Здесь постоянно работают сотрудники таможенной и пограничной служб, а также представители Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Все эти службы обеспечивают контроль на границе, и их работа продолжается, несмотря на отсутствие международных пассажирских рейсов. Тем не менее аэропорт принимает грузовые рейсы и экипажи грузовых самолетов, направляющихся в Китай, которые также проходят необходимые процедуры.Как мы уже отметили выше, сейчас из Улан-Удэ за рубеж не выполняется ни одного рейса. Хотя, наверное, многие жители республики помнят прямые вылеты в Таиланд, Монголию, КНР, Южную Корею и Турцию. К сожалению, эти времена в прошлом. Однако Дмитрий Гармаев надеется на лучшее.- Рейс в Монголию был закрыт в сентябре 2023 года из-за низкой загрузки. Расстояние между Улан-Удэ и Улан-Батором составляет всего 680 км, и многие пассажиры предпочитают путешествовать на автомобиле. Ранее дорога между Алтан-Булагом и Дарханом была в плохом состоянии, но сейчас она отремонтирована, что делает поездки более комфортными.В настоящее время мы активно работаем над развитием международных рейсов и стремимся запустить новые направления. В планах — открытие маршрутов в Пекин, Таиланд и Бишкек. Мы надеемся на успешную реализацию этих проектов. В 2024 году мы уже запустили три новых рейса — в Сочи, Горноалтайск и Казань, которые оказались успешными. Я выражаю благодарность правительству Бурятии и главе региона Алексею Самбуевичу за поддержку в развитии маршрутной сети.Если все пойдет по плану, в 2025 году мы намерены открыть новый рейс из Улан-Удэ в Екатеринбург. За всеми новостями пассажиры могут следить в телеграм-канале и на нашем сайте.- Открытие нового рейса — это процесс, требующий значительных инвестиций, и для авиакомпании низкая загрузка борта является серьезной проблемой. В текущих условиях перевозчики не могут позволить себе такие риски.Когда люди пишут мне: «Дмитрий, откройте рейс», это не совсем корректно. Дело в том, что решение об открытии рейса принимает именно авиакомпания, которая несет все риски и ответственность. Если бы это зависело только от меня, я бы с удовольствием запустил рейсы по многим направлениям.Авиакомпании проводят тщательный анализ потенциального пассажиропотока различными методами. Например, если рейс уже существовал ранее, они изучают исторические данные о пассажиропотоке, загрузке и пиковых периодах. Если же рейса не было, анализируются продажи билетов и количество пассажиров, которые летели транзитом в город назначения. Также используются данные от сотовых операторов.Мы постоянно поддерживаем связь с авиакомпаниями. Иногда необходимо оказать маркетинговую поддержку рейса, чтобы он стал более популярным.- Пятая степень свободы воздуха дает право на полет между двумя иностранными государствами в ходе перелета, который начинается или заканчивается в своей стране. Благодаря этому статусу мы смогли организовать рейс «Улан-Удэ - Улан-Батор – Маньчжурия». И монгольская авиакомпания летала по пятой степени свободы.Пятая степень свободы – это дополнительный аргумент в переговорах с авиакомпаниями, так как не нужно получать дополнительные разрешения на перелеты.История современного аэропорта, расположенного на Левобережье Улан-Удэ, берет свое начало с марта 1931 года – именно тогда в Верхнеудинске началось строительство нового аэродрома на левом берегу реки Селенги.- В разные годы мы достигали значительных результатов, и каждый из них - важное событие для нашего аэропорта. В этом году, безусловно, стоит отметить открытие нового аэровокзального комплекса, что стало важной вехой в нашей истории.В 2023 году мы также открыли склад временного хранения, ставший вторым таким объектом в Республике Бурятия. Первый склад расположен в Тальцах, и теперь у нас есть возможность предложить аналогичные услуги на нашем аэродроме.В 2020 году мы запустили второй топливно-заправочный комплекс. Это событие можно сравнить по значимости со строительством новой взлетно-посадочной полосы и с открытием терминала. Новый комплекс значительно способствовал снижению цен на авиатопливо, что положительно сказалось на всей отрасли.В 2018 году построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3400 метров и шириной 45 метров, что увеличило пропускную способность аэропорта и улучшило качество обслуживания.В апреле 2013 года открыт воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации. Модернизация этого пункта проводилась в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012 - 2020 годы)», что позволило улучшить контроль и безопасность на границе.С 2011 по 2013 год прошла масштабная реконструкция аэропорта: отремонтирован аэровокзал, закуплено новое оборудование, открыты рейсы на новые направления и организована работа парковки. Эти изменения стали основой для дальнейшего развития нашего аэропорта и улучшения качества обслуживания пассажиров.— Платная парковка является стандартной практикой во всем мире, и все аэропорты ее используют. У нас есть бесплатные парковочные места, расположенные всего в 300 метрах от терминала. Однако если вы хотите подъехать непосредственно к аэровокзалу, это уже платная зона.Мы также внедрили новую парковочную систему в нашем новом аэровокзальном комплексе. Монтаж оборудования завершится к 25 декабря, что позволит увеличить пропускную способность парковки вдвое. Если раньше у нас было два въезда и два выезда, то теперь будет три въезда и четыре выезда. Я уверен, что количество вопросов по поводу парковки существенно сократится.- Аэропорт и зона прибытия являются общественными территориями, и мы не можем ограничивать доступ для всех желающих. Однако право проводить проверки на законность их деятельности есть у полиции и у министерства транспорта.Как известно, Новосибирск – транзитный город, и почти половина пассажиров, прилетающих туда, транзитники. Это новый хаб для жителей республики, дающий возможность охватывать центральную часть России.- В стране может быть много авиационных хабов. Например, Новосибирск обслуживает более 9 млн пассажиров, в то время как наш аэропорт в Улан-Удэ — 750 тысяч.Как директор аэропорта, я ставлю перед собой задачу обеспечить максимальную связанность Улан-Удэ с крупными городами, такими как Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Иркутск и Москва. Это позволит пассажирам легко и быстро добираться до нужных направлений как по России, так и за ее пределами.- Аэропорт является важным индикатором экономического состояния региона. Рост экономики непосредственно влияет на развитие аэропорта, что подтверждается увеличением пассажиропотока в три раза за последние годы. Это достижение стало возможным благодаря улучшению экономических условий.Наши стратегические цели включают перевозку 1 млн пассажиров к 2027 году и расширение перрона, также запланированное к этому сроку. Расширение перрона — это конкретная и достижимая задача, которая уже включена в мастер-план по развитию города. В настоящее время мы собираем коммерческие предложения для проектирования, а в 2025 году планируем заключить контракт и начать проектирование нового перрона. Строительство начнется в 2026 - 2027 годах, а ориентировочная стоимость составит 2 млрд рублей.Мы уверены в нашем потенциале и способны не только достичь цели в 1 млн пассажиров, но и перевезти 1,5 млн. Улан-Удэ займет свою достойную нишу среди аэропортов России.