Законопроект по международным ТОР будет доработан в правительстве до конца года. Такое решение принято на совещании по вопросам согласования поправок к проектам федеральных законов, позволяющих сформировать международную территорию опережающего развития. Совещание провёл полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.- Мы сегодня уже не в первый раз возвращаемся к теме поправок к законодательным проектам, которые позволят нам образовать международную территорию опережающего развития. Я думаю, что все присутствующие хорошо понимают, что необходимость в создании международной территории опережающего развития сегодня достаточно высокая. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил нам создать МТОР с лучшим регулированием и возможностями работы с инвесторами», – сказал Юрий Трутнев.Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных ТОР, был внесён в Государственную Думу правительством России в декабре 2023 года и принят в первом чтении в феврале 2024 года. На пленарной сессии IX Восточного экономического форума президент России Владимир Путин призвал правительство России и Госдуму ускорить работу над законопроектом. В ноябре глава государства поручил обеспечить принятие закона до 15 апреля 2025 года.Проектом предлагается закрепить в законе «О территориях опережающего развития в РФ» понятие международной ТОР. Такая территория может создаваться для реализации в ДФО совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов. Определяется порядок создания и функционирования международных ТОР, а также требования, предъявляемые к их резидентам и реализуемым инвестиционным проектам. Поправками предусматривается установление преференций для резидентов международной ТОР: налоговых льгот и льгот по страховым взносам; «стабилизационная оговорка», особенности осуществления контроля (надзора), преференции по привлечению иностранной рабочей силы и другие меры.По итогам совещаний Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до конца года представить доработанный и согласованный законопроект для дальнейшего внесения документа в Госдуму.На территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» действуют 20 резидентов, общий объем инвестиций которых составляет 51,9 млрд рублей. На сегодняшний день ими уже вложено 5,5 млрд рублей, что позволило создать 360 новых рабочих мест.В 2024 году к числу резидентов ТОР «Бурятия» присоединились 7 новых компаний, с которыми были заключены соглашения на общую сумму инвестиций более 40,5 млрд рублей. Эти компании создадут 1160 новых рабочих мест и реализуют проекты в сферах туризма, культуры, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.