Экономика и бизнес 20.12.2024 в 16:59

Законопроект по международным ТОР будет доработан в правительстве до конца года

Ускорить его принятие ранее призвал Владимир Путин
A- A+
Текст: Иван Иванов
Законопроект по международным ТОР будет доработан в правительстве до конца года
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Законопроект по международным ТОР будет доработан в правительстве до конца года. Такое решение принято на совещании по вопросам согласования поправок к проектам федеральных законов, позволяющих сформировать международную территорию опережающего развития. Совещание провёл полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- Мы сегодня уже не в первый раз возвращаемся к теме поправок к законодательным проектам, которые позволят нам образовать международную территорию опережающего развития. Я думаю, что все присутствующие хорошо понимают, что необходимость в создании международной территории опережающего развития сегодня достаточно высокая. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил нам создать МТОР с лучшим регулированием и возможностями работы с инвесторами», – сказал Юрий Трутнев.

Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных ТОР, был внесён в Государственную Думу правительством России в декабре 2023 года и принят в первом чтении в феврале 2024 года. На пленарной сессии IX Восточного экономического форума президент России Владимир Путин призвал правительство России и Госдуму ускорить работу над законопроектом. В ноябре глава государства поручил обеспечить принятие закона до 15 апреля 2025 года.

Проектом предлагается закрепить в законе «О территориях опережающего развития в РФ» понятие международной ТОР. Такая территория может создаваться для реализации в ДФО совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов. Определяется порядок создания и функционирования международных ТОР, а также требования, предъявляемые к их резидентам и реализуемым инвестиционным проектам. Поправками предусматривается установление преференций для резидентов международной ТОР: налоговых льгот и льгот по страховым взносам; «стабилизационная оговорка», особенности осуществления контроля (надзора), преференции по привлечению иностранной рабочей силы и другие меры.

По итогам совещаний Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до конца года представить доработанный и согласованный законопроект для дальнейшего внесения документа в Госдуму.

На территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» действуют 20 резидентов, общий объем инвестиций которых составляет 51,9 млрд рублей. На сегодняшний день ими уже вложено 5,5 млрд рублей, что позволило создать 360 новых рабочих мест.

В 2024 году к числу резидентов ТОР «Бурятия» присоединились 7 новых компаний, с которыми были заключены соглашения на общую сумму инвестиций более 40,5 млрд рублей. Эти компании создадут 1160 новых рабочих мест и реализуют проекты в сферах туризма, культуры, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.
Теги
ТОР

Все новости

В Бурятии стартует Байкальский рождественский фестиваль
20.12.2024 в 17:50
Жители Бурятии еще могут успеть стать участниками конкурса «Дальний Восток — Земля приключений»
20.12.2024 в 17:43
В центре Улан-Удэ построят три многоуровневых паркинга в рамках комплексного развития территории
20.12.2024 в 17:15
Жителей Бурятии предупреждают о зимнем солнцестоянии 21 декабря
20.12.2024 в 17:13
Первые этажи в новых домах в центре Улан-Удэ передадут под коммерческие нужды
20.12.2024 в 17:11
В историческом центре Улан-Удэ появится новый жилой квартал «Улаан Хото»
20.12.2024 в 17:05
Законопроект по международным ТОР будет доработан в правительстве до конца года
20.12.2024 в 16:59
«Врач с психу дернула, сын упал на поднос»
20.12.2024 в 16:54
В Улан-Удэ пьяная девушка устроила гонки с полицией
20.12.2024 в 16:35
Межвузовский кампус в Бурятии построят за 16 миллиардов рублей
20.12.2024 в 16:17
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
Объем продукции агропромышленного комплекса в Бурятии вырос на 2,6 млрд. рублей
Республика демонстрирует устойчивый рост в аграрной отрасли
20.12.2024 в 15:28
Т2 первой в мире добавила новогодние эмодзи к названию сети
20.12.2024 в 12:13
Рост промышленного производства в Бурятии составляет 8,7%
В республике выросло производство пищевых продуктов, текстильных изделий, бумаги, электронных и оптических изделий, мебели
20.12.2024 в 09:49
Бизнесменов Бурятии приглашают на фестиваль-ярмарку в Китае
Она пройдет с 17 по 25 января в Шэньяне
18.12.2024 в 16:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru