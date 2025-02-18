В Бурятии золотой «Хужир» трещит все громче

В конце января 2025 года в золотодобывающей отрасли Бурятии произошло необычное событие. Весьма известный бурятский золотодобытчик ООО «Хужир Энтерпрайз» с треском проиграл два дорогостоящих процесса. Во-первых, проиграл суд московскому АО «Управляющая компания «Волга Нефть». Суд вынес решение о взыскании с «Хужира» более 2,3 млн рублей. Для компании с уставным капиталом в 20 млн рублей эта сумма составляет более 10% «уставника». Во-вторых, проиграл московскому ООО «Байкал Золото» разбирательство на 12,6 млн рублей основного долга плюс 1,6 млн процентов и другие платежи. Суммарный размер этих проигрышей потрясает.«Волга Нефть», подав иск в суд, потребовала взыскать с «Хужир Энтерпрайз» задолженность по простому беспроцентному векселю в размере 2 091 014 рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами, пени и т. д.Вексель был датирован 2018 годом. В прошлом году москвичи направили золотодобытчикам претензию по поводу долга. И даже приложили копию векселя (указав, что могут предоставить возможность ознакомления с его оригиналом). «Претензия оставлена без удовлетворения», - констатировала «Волга Нефть». Поэтому компания начала разбирательство в суде, куда предоставила имевшиеся у нее документы.Согласно отчету почты, претензия доставлена в отделение почтовой связи по месту регистрации «Хужира», была неудачная попытка вручения. Позднее ее вернули отправителю по причине истечения срока хранения. Юридически суд провозгласил документ доставленным.«Хужир» исковые требования не признал.Добытчики золота ходатайствовали о назначении по делу судебной экспертизы, чтобы та определила, подлинны ли подписи директора, печати «Хужира» на документах, представленных истцом в материалы дела. Такие требования обычно выдвигают, когда кто-то из противостоящих сторон очень сомневается в подлинности доказательств, и, как правило, экспертиза назначается. Но на сей раз дело пошло не так.«Суд неоднократно предлагал ответчику представить соответствующее заявление, оформленное в порядке ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, однако ходатайство о фальсификации доказательств в надлежащем виде не было представлено, и в последующем представитель ответчика просил не рассматривать суд указанное заявление», - отметила Фемида.Почему «Хужир», сказав «А», неоднократно не отважился сказать «Б», осталось тайной. Но есть подозрение, что на самом деле все было подлинным.«Волга Нефть» рассказала, что вексель в отношениях между сторонами появился не сразу: сначала фирма выдала обычный заем, но потом по обоюдному согласию переоформили его в форму векселя (то есть договор займа прекратил действие).Разбирательство в первой инстанции оставило сомнительное впечатление об этой стороне бурятской горнодобывающей отрасли.Так, «Хужир» вдруг заявил суду, что заем и последующие документы, которые привели в итоге к векселю, «…являются притворными сделками, направленными на достижение иных правовых последствий, а именно прикрывают волю третьих лиц - Андрея Зокина и Сергея Божко, являющихся подписантами документа под названием Term sheet (в переводе с англ. - перечень условий) по совместным проектам в сфере золотодобычи и добычи нефрита, что влечет их недействительность (ничтожность)».Осталось неясным, какие конкретно проекты по добыче золота и нефрита якобы прикрывались. Предположим, что теоретически это могли быть проекты тоже на территории Бурятии. Ведь залежей того же нефрита в России немного.Грандиозное заявление о «притворстве», будучи сделанное в суде, оказалось увековеченным на страницах вердикта Фемиды. А она отклонила данный аргумент «Хужира», так как «…для признания сделки притворной необходимо установить, какую цель преследовали обе стороны при ее заключении и на что была направлена действительная воля каждой из сторон».«Хужирцы» настаивали, что «Волга Нефть» делала не заем, а «безвозвратные и безвозмездные перечисления денежных средств от третьих лиц с целью финансирования текущей деятельности ООО «Хужир Энтерпрайз». Как доказательство, они приводили упомянутый Term sheet по проектам по золоту и нефриту. Но Фемида также отказалась считать этот документ допустимым доказательством.Однако все равно трудно избавиться от чувства, что закулисная бизнес-договоренность, что «Волга Нефть» никогда не потребует погасить заем (вексель), все же существовала, а когда такое случилось, то стало сюрпризом для «Хужира». Но если из области чувств уйти в юридическую реальность, то суд не нашел доказательств, что отношения между Зокиным и Божко затрагивают отношения сторон по займу или векселю. Зокин, который был на процессе третьим лицом, заявлял о признаках злоупотребления со стороны истца, но безуспешно.Иск удовлетворен полностью. Вердикт не вступил в силу, у «Хужира» есть время на обжалование.Второй проигранный суд тоже был «вексельным». ООО «Байкал Золото» потребовало погасить долги. Суд был очень похож на вышеописанный. Такое же нереализованное намерение «Хужира» заявить о фальсификации, утверждение о притворности сделок и т. д.Интересно, что Фемида в ходе процесса сослалась здесь на постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» от 07.08.1937. Представляете, этот документ времен Сталина еще в работе.Вердикт тоже не вступил в силу, «Хужир» может его обжаловать.«Хужир» - примечательная фирма. Ее основной владелец – упомянутый Андрей Зокин (68% акций принадлежат ему). В интернете легко найти информацию о том, что он является бывшим первым вице-президентом одного из известнейших банков страны - «Газпромбанка». Работал и в других крупных компаниях страны. Проявил интерес к добыче золота в Бурятии, для чего объединил усилия с экс-вице-губернатором ЯНАО Иосифом Левинзоном и др. «Хужир Энтерпрайз» известен работой на Коневинском месторождении в Окинском районе.Но в сервисе СБИС, который можно использовать для проверки контрагентов на предмет показателей их бизнес-деятельности, размещена не очень хорошая информация. Мы бы назвали ее даже тревожной.Так, в 2022 году доходы компании составили 1,78 млрд рублей. В 2023 году - всего лишь 252 млн рублей. «За последний год доходы предприятия существенно сократились. При этом оно получило еще больший убыток», - указывает СБИС, оценивая результаты работы в 2023 году как низкие.Поясняя тезис о нарастании убытков, сервис приводит цифры по чистой прибыли. В 2021 году – плюс 85 млн рублей, в 2022-м – минус 511 млн рублей, в 2023-м – минус 1,2 млрд рублей. Сведения по 2024 году пока не обнародованы. Основным видом деятельности ООО «Хужир Энтерпрайз» является добыча руд и песков драгоценных металлов, а также руд редких металлов. Кстати, «под занавес» упаднического 2023 года в компании сменился гендиректор - в ноябре им стал Владимир Антипов.По сведениям СБИС, в компании трудятся восемь сотрудников, сервис фиксирует падение на 254 человека. Эта информация особенно беспокоит. Если это на самом деле так, то компания вряд ли может нормально добывать золото, имея столь небольшой коллектив. Но, возможно, «Хужир» привлекает работников на каких-то иных условиях.В других сервисах по проверке контрагентов можно найти даже адрес сайта hooszhir.ru, но, перейдя на него, мы видим лишь объявление о продаже домена. Идет ли «Хужир» ко дну? Увидим. Ведь мировые цены на золото находятся на высоком уровне.